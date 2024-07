Zoom sur les contrats d’achat d’électricité verte utilisés par les entreprises : les « Corporate Power Purchase Agreements »

ODDO BHF AM

Les contrats d'achat d'électricité verte utilisés par les entreprises, les « Corporate Power Purchase Agreements » ont connu une croissance moyenne de 27 % sur les 5 dernières années. Ils présentent l'avantage de fixer un prix garanti sur une durée moyenne de 15 ans permettant ainsi d'échapper à la volatilité des prix de marché, et contribuent directement au développement des énergies renouvelables en garantissant des flux financiers aux producteurs d'énergies.

La forte croissance de l'intelligence artificielle et ses conséquences sur les besoins en data centers (x3 d'ici 2030) amènent les géants de la technologie à multiplier les Corporate PPA (70 % du marché américain depuis 2018), leur permettant aussi d'atteindre leurs objectifs d'approvisionnement en énergies vertes. S'appuyant à 80 % sur des projets photovoltaïques, ce mouvement devrait donc profiter à l'ensemble de la chaine de valeur solaire aux Etats-Unis.

Définition et fonctionnement d'un Corporate PPA

Les « Corporate Power Purchase Agreements » (PPA) sont des contrats d'achat d'électricité utilisés principalement par les entreprises pour s'approvisionner en électricité verte. On distingue les « PPA physiques », encadrant la fourniture physique d'électricité, des « PPA financiers » organisant un paiement compensatoire entre les parties en fonction de la différence entre le prix de marché et le prix convenu.

Parmi les PPA physiques, on distingue les PPA « On site » et « Off site ». Avec le premier, le producteur d'énergie fournit à l'entreprise un volume d'électricité négocié dans le cadre d'un raccordement par une ligne directe au site, souvent sous la forme d'un « microgrid » alimenté par des panneaux photovoltaïques. Dans le cas d'un PPA Off site, la production d'électricité n'est pas à proximité du site et un distributeur se charge d'acheminer l'énergie.

Le principe du PPA financier est de financiariser le produit, à savoir que consommateurs et producteurs d'électricité s'accordent sur un prix fixe de référence, la plupart du temps accompagné d'une clause d'indexation sur l'inflation. Le client s'engage à acheter un certain volume d'électricité verte sur le marché de gros et l'énergéticien à vendre la même quantité. Cela permet à l'entreprise cliente d'optimiser son approvisionnement énergétique (limite la volatilité des coûts) quelque soit la localisation de ses sites de production.

Du côté des producteurs d'énergie, conclure des Corporate PPA leur permet de financer le développement de nouveaux projets d'énergies renouvelables grâce à la prévisibilité des flux financiers permise par ces contrats dont la durée moyenne est d'environ 15 ans.

En garantissant un approvisionnement 100 % vert et en soutenant le développement de nouveaux projets de production d'électricité décarbonée, les Corporate PPA s'avèrent être un puissant levier d'accélération de la transition énergétique d'ici 2030.

