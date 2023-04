Zoom sur les acteurs les plus impliqués dans le Generative AI

oddo bhf am

Nous sommes convaincus que nous sommes en train d'assister à l'émergence rapide d'un marché considérable provenant de la génération de contenus par l'Intelligence Artificielle (désormais connue sous son nom anglais « Generative AI »). Cette attente fiévreuse repose notamment sur deux observations. Tout d'abord, jamais une application informatique n'a crû aussi vite que ChatGPT dans l'histoire, preuve des efforts simultanés (et souvent concurrents) de la part de nombreux acteurs pour se positionner et préempter des parts de marché. De plus, l'existence actuelle d'un écosystème et d'infrastructures rend facile le déploiement rapide de nouveaux usages et d'initiatives innovantes fondés sur le Generative AI. Il est donc possible d'anticiper en particulier une automatisation, potentiellement considérable, de nombreuses tâches réalisées aujourd'hui par les « cols blancs ».

Un nombre incalculable d'entreprises, partout dans le monde, se lanceront dans cette voie et intègreront le Generative AI. Il y va en effet de leur obligation fiduciaire (elles devront mettre au service de leurs clients l'efficience accrue que l'IA apporte), de leur responsabilité sociétale (plus d'efficience signifie une moindre consommation de ressources) et, bien sûr, de leur volonté de survivre (ne pas se laisser dépasser par leurs concurrents plus audacieux en matière d'intégration de l'IA).

Nous souhaitons donc consacrer ce Fund Insight à un panorama actualisé des acteurs les plus impliqués dans le Generative AI, en vue d'identifier les possibles gagnants et les perdants potentiels que cette technologie peut consacrer.

Les fournisseurs de pelles et de pioches avant tout

« Pendant la ruée vers l'or, ce ne sont pas les chercheurs d'or qui se sont le plus enrichis, mais les vendeurs de pelles et de pioches. »

Cette citation nous a servi de boussole plusieurs fois dans l'histoire récente des ruptures technologiques. Cette fois encore, elle pourrait constituer un précepte maître. En effet, le Generative AI et les modèles de langage sur lesquels il est fondé requièrent des investissements majeurs. Il est donc essentiel de comprendre les segments-clés d'infrastructure, sur laquelle le Generative AI va s'ancrer, afin d'identifier leurs « fournisseurs de pelles et de pioches » respectifs, qui vont bénéficier de cette puissante vague :

Le Cloud computing 2.0 : l'infrastructure mondiale des réseaux de serveurs informatiques distants, communément appelée « cloud computing », n'a pas attendu ChatGPT pour connaître une croissance forte, régulière et ininterrompue. Elle n'en aurait pas eu besoin au demeurant, car la migration des systèmes informatiques des entreprises vers le cloud public, combinée à des besoins croissants d'infrastructures pour traiter l'explosion des données générées par le trafic Internet étaient déjà des moteurs puissants. Nous sommes convaincus pourtant que l'apparition d'outils de Generative AI (et des modèles de langage qui les sous-tendent, dotés chacun de centaines de milliard de paramètres) change la donne. Elle représente une manne, supplémentaire mais surtout d'une toute autre échelle, pour les fournisseurs de cloud public. Cela concerne au premier chef les trois acteurs dominant ce marché dans le monde : Amazon Web Services, Microsoft Azure et Google Cloud. Cette brutale accélération des besoins et des services ouvre la voie au stade 2.0 du cloud computing.

Les puces de l'intelligence artificielle : Nvidia, acteur ultra-dominant. Le fabricant américain de processeurs graphiques haute performance apparaît aujourd'hui comme le grand gagnant du Generative AI. La progression récente du cours de bourse le prouve. Cette position aujourd'hui incontournable repose sur la puissance de calcul inégalée des puces de Nvidia, conséquence de leurs caractéristiques techniques uniques (en particulier leur « parallélisation ») ; mais aussi de l'écosystème hardware et software unique fourni à ses clients par Nvidia. Ces puces et cet écosystème sont de facto un standard pour l'IA. Ainsi, Nvidia, dont les puces fournissent 80% de la puissance exigée par le Generative AI, est actuellement le seul fabricant de puces capable de répondre à son appétit d'ogre.

