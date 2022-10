Zoom sur le vote du Sénat américain début Août, destiné à réduire l’impact de l’inflation

Flash info ODDO BHF Green Planet Septembre 2022

Pour ce nouveau Fund Insight ODDO BHF Green Planet, nous revenons sur le vote du Sénat américain début Août, suivi de celui de la Chambre des représentants, du paquet législatif destiné à réduire l'impact de l'inflation (« Inflation Reduction Act ») et dont les mesures concernent essentiellement l'énergie et la santé. Ainsi, 369 Md$ sur un total de 437 Md$ seront consacrés à la production d'énergie bas carbone domestique et à la réduction des émissions de carbone d'environ 40% d'ici 2030. Alors que le sénateur démocrate Joe Manchin avait bloqué le vote au Sénat du précédent plan fin 2021 (« Build Back Better »), il a cette fois-ci créé la surprise en apportant son soutien et en permettant un vote à 50/50 plus la voix de la vice-présidente Kamala Harris, aboutissant à l'adoption du projet. C'est une étape structurante pour l'engagement des Etats-Unis vers le respect des objectifs climatiques.

Dynamique et visibilité accrues pour les technologies vertes aux Etats-Unis

En première approche, cette nouvelle loi combinée avec les politiques existantes aux Etats-Unis sur la lutte contre le changement climatique pourrait aboutir à une réduction d'environ 40% des émissions de CO2 sur la période 2005-2030. Les principaux secteurs soutenus pour atteindre cet objectif sont l'énergie, les transports, et les bâtiments.

Energies propres : la principale enveloppe en soutien des énergies propres est consacrée aux crédits d'impôts à l'investissement (ITC) et à la production (PTC) pour un montant d'environ 160 Md$. Les crédits d'impôts existants sur le solaire et l'éolien sont prolongés en l'état jusqu'en 2025 et de nouveaux seront mis en place pour l'ensemble des technologies bas carbone de génération d'électricité de 2025 à 2032 (solaire, éolien, nucléaire, hydrogène, stockage de l'énergie).



Transport : une enveloppe d'environ 36 Md$ est allouée aux transports, dont 12 Md$ de crédits d'impôts destinés à l'acquisition par les particuliers d'un véhicule électrique (crédit d'impôts de 7500$ pour un véhicule neuf et 4000$ pour un véhicule d'occasion). Le reste de l'enveloppe est consacré à des investissements dans le transport lourd, dans les infrastructures portuaires (équipements zéro émission), dans la flotte de véhicules des fonctionnaires fédéraux, et dans le soutien au développement du kérosène vert pour l'aviation.

Bâtiments : des aides à l'achat de pompes à chaleur seront mise en place via une réduction de 50% du coût de l'équipement pour les ménages à revenus moyens, et jusqu'à une prise en charge totale pour les ménages les plus modestes. Le crédit d'impôts efficacité énergétique sera prolongé de 10 ans, et des incitations fiscales seront également mise en place pour les bâtiments commerciaux.

A noter également qu'une partie des sommes engagées sera conditionnée au développement des chaines de valeur domestiques (solaire, éolien, batteries) avec une attention particulière portée aux fournisseurs.

Au global, cette loi devrait apporter une nouvelle dynamique en matière de croissance future aux secteurs concernés aux Etats-Unis (énergies renouvelables, véhicules électriques, réseaux électriques, pompes à chaleur), et surtout apporter aux entreprises une visibilité à moyen terme en matière d'environnement fiscal.

Notre exposition aux entreprises US bénéficiaires de cette nouvelle loi

Nous sommes actuellement présents sur quatre entreprises bien positionnées pour bénéficier des effets de cette nouvelle loi :

Enphase , entreprise fabriquant des solutions de production et de stockage d'énergie solaire à usage domestique

Tesla , leader mondial des véhicules 100% électriques, le groupe se développe également dans le stockage de l'énergie

Quanta Services , groupe de taille moyenne spécialiste dans la conception, l'installation et la maintenance d'infrastructures électriques. Quanta Services a une part de marché de 60% sur les grands projets de transmission et de distribution d'électricité aux Etats-Unis ;

, groupe de taille moyenne spécialiste dans la conception, l'installation et la maintenance d'infrastructures électriques. Quanta Services a une part de marché de 60% sur les grands projets de transmission et de distribution d'électricité aux Etats-Unis ; Johnson Controls, société spécialisée dans la production de pompes à chaleur et dans la gestion intelligente des bâtiments.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Aucune des entreprises susmentionnées ne constitue une recommandation d'investissement.



