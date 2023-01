Zoom sur le vaccin personnalisé contre le cancer

Fund Insight ODDO BHF Artificial Intelligence - Décembre 2022

Dans ce nouveau Fund Insight mensuel ODDO BHF Artificial Intelligence, nous souhaitons traiter d'un nouvel espoir dans la lutte contre le cancer, permis, en partie, par l'intelligence artificielle : le vaccin personnalisé contre le cancer (PCV).

Pourquoi un PCV ?

Le traitement le plus répandu et le plus efficace contre le cancer (notamment en tumeurs solides) à ce jour est une forme d'immunothérapie qu'on appelle PD1 (aussi appelé inhibiteur de checkpoint). Le médicament qui enregistre les plus fortes ventes dans cette catégorie est le Keytruda de la société Merck US. Si 75% des patients sont guéris après un an de ce traitement, le risque de résurgence n'est pas nul.

Le vaccin cancer personnalisé (ou PCV) doit être appréhendé comme un booster qui poursuivrait deux objectifs auprès des patients cancéreux : a) faire passer ce taux de guérison (ou de pause dans la progression de la maladie) de 75% à un taux plus élevé (au-delà de 80%) ; b) permettre une surveillance du système immunitaire des patients et prévenir une résurgence de leur cancer.

Deux sociétés ont lancé un programme de développement sur un PCV : l'américain Moderna et l'allemand BioNTech. Nous nous intéresserons dans ce Fund Insight au cas Moderna.

Où en sommes-nous du développement de ce vaccin ?

Le PCV de Moderna est actuellement en Phase 2 de son développement avec des données qui seront publiées au cours du quatrième trimestre 2022.

Merck US, leader mondial dans le traitement du cancer, qui a eu accès aux données de l'étude en label ouvert de la phase 2 de Moderna a décidé d'investir 250m USD chez Moderna pour co-développer et co-commercialiser ce PCV ; donnant ainsi un important signal d'optimisme sur les chances de succès de ce vaccin. Le géant américain de l'oncologie a d'ailleurs un intérêt économique au succès du vaccin de Moderna ; puisque ce dernier magnifierait et prolongerait l'efficacité de son traitement PD1 qui lui génèrent plusieurs dizaines de milliards de ventes chaque année.

