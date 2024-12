Zoom sur le transport ferroviaire : un secteur clé pour une mobilité durable

information fournie par ODDO BHF AM • 10/12/2024 à 17:29

Le transport ferroviaire représente aujourd'hui 10 % du trafic passagers et 7 % du trafic marchandises dans le monde selon l'Agence Internationale de l'Energie. Le marché du train au sens large (infrastructures, matériels roulant, signalisation) bénéficie de moteurs de croissance structurels tels que la démographie, l'urbanisation, le commerce mondial ou bien encore de politiques publiques volontaristes. Il s'agit aussi d'un levier essentiel dans le développement de la mobilité durable, le train étant le moyen de transport motorisé le moins émissif de CO2 et le plus efficient par passager ou tonne de fret transportés. Avec un besoin d'investissement annuel global de l'ordre de 475 Md$, le marché du train présente de nombreuses opportunités pour le fonds ODDO BHF Green Planet.

DES MOTEURS DE CROISSANCE STRUCTURELS

Le développement du transport ferroviaire de passagers (train conventionnel, train à grande vitesse, métro) est lié à quatre principaux facteurs :

La démographie, en volume et en pyramide des âges, est le premier moteur de croissance du transport de passagers. Le train est en effet le moyen de transport le plus efficient en termes de kilomètres-passagers parcourus et permet en général aux personnes à mobilité réduite (dont les personnes âgées) de se déplacer facilement.

L'urbanisation est le deuxième moteur de croissance, pour le métro plus particulièrement, celle-ci engendrant des besoins de mobilité sur des distances courtes (jusqu'à 50 kilomètres) et à une fréquence élevée.

La géographie est également un facteur important puisqu'au-delà de 1 000 kilomètres à parcourir le train perd de son attrait par rapport à l'avion notamment. Ce facteur explique en partie le niveau de développement supérieur du transport ferroviaire de passagers en Europe par rapport à des payes comme les Etats-Unis ou l'Australie.

Enfin, les politiques d'aménagement du territoire ont un rôle d'accélérateur dans le développement du rail, comme c'est le cas par exemple en Europe (objectifs 2030 autour des plans « Trans-European Transport Network » et « European Rail Traffic Management System »), en Chine (objectif d'étendre le réseau à grande vitesse pour connecter 80% des grandes villes du pays), ou bien en Inde (axé autour d'une stratégie bas carbone prévoyant d'accroître de 7% par an le trafic passagers et marchandises entre 2017 et 2025).

(...)

