Zoom sur le secteur du tourisme qui a récemment traversé des années difficiles

Flash Info ODDO BHF Polaris Family Juillet 2022

Le boom des voyages après Corona ? Les valeurs du tourisme en un coup d'œil.

Dans ce nouveau Fund Insight, nous portons notre attention sur le secteur du tourisme qui a récemment traversé des années difficiles. Néanmoins, grâce à l'avancement des campagnes de vaccination et à l'appétit frustré des voyageurs, la situation du secteur s'est nettement améliorée au cours de l'été 2022. Reste à savoir si ce boom durera en période d'inflation élevée et de conflits géopolitiques. En revanche, du point de vue d'un investisseur, il vaut la peine de jeter un regard à long terme sur les entreprises qui pourraient particulièrement profiter du regain du tourisme mondial.

1. Quelles sont les entreprises impliquées dans le boom des vacances ?

Diverses industries sont impliquées dans l'organisation et l'exploitation de voyages touristiques. Nombre de ces entreprises sont également cotées en bourse. Tout commence par la réservation. Les agences de voyage/tour-opérateurs traditionnels, comme l'allemand TUI*, ont de plus en plus numérisé leur modèle commercial. Pour autant, en matière de commerce électronique, des prestataires comme Booking Holdings* ou Airbnb* sont déjà des pure players, c'est-à-dire 100% numériques. Le transport vers la destination de vacances est souvent assuré par les compagnies aériennes. Aujourd'hui, les opérateurs aéroportuaires apportent une contribution importante en exploitant ou en attribuant des espaces à des détaillants qui génèrent des ventes avec des collations, des accessoires de voyage ou des souvenirs. Les croisières sont une alternative aux vacances traditionnelles, Carnival* et Royal Caribbean* étant les sociétés cotées les plus connues. Les touristes constituent également une clientèle lucrative pour les restaurants mais aussi pour les entreprises de marques et de luxe. LVMH* et Cie, par exemple, profite très fortement du tourisme urbain.

2. Profil d'investissement à long terme du secteur des voyages et des loisirs

Malgré la reprise après la crise Covid, les investisseurs dans le secteur du tourisme doivent être sélectifs. Fondamentalement, l'industrie du voyage est sensible aux cycles. En période de crise économique, les vacances ont tendance à être moins luxueuses, les gens voyagent moins et les voyages sont plus courts. En outre, les compagnies aériennes et les hôtels doivent généralement faire face à des coûts fixes élevés, ce qui rend les bénéfices encore plus volatils, sans parler des prix élevés du carburant dans le contexte actuel.

Dans l'industrie hôtelière, les entreprises ayant une part de franchises élevée offrent une bonne stabilité dans l'évolution des bénéfices. Des entreprises telles que l'agence de voyage en ligne Booking Holdings* offrent également une croissance structurelle (plus de réservations en ligne, une gamme plus large de réservations) malgré leur sensibilité au cycle. Les entreprises de luxe, qui peuvent compter sur une clientèle régulière disposant d'un pouvoir d'achat en plus du tourisme et ne sont donc pas uniquement dépendantes des voyageurs, semblent également attractives. Les exploitants de boutiques dans les aéroports peuvent également être intéressants. Les coûts fixes sont comparativement faibles et avant le décollage, la plupart des gens se perdent dans l'une des boutiques qui attendent des clients le long des passerelles de l'aéroport.

Aucune des entreprises susmentionnées n'est visée par une recommandation d'investissement.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.