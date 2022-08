Zoom sur le rôle indispensable du recyclage des métaux dans la lutte contre le réchauffement climatique

information fournie par ODDO BHF AM • 04/08/2022 à 15:00

Flash info ODDO BHF Green Planet Juillet 2022

Pour ce nouveau Fund Insight ODDO BHF Green Planet, nous nous arrêtons sur le rôle indispensable du recyclage des métaux dans la lutte contre le réchauffement climatique. Les métaux ferreux et non-ferreux sont présents dans de nombreux produits manufacturés (automobile, équipements de la maison, produits électroniques), dans la construction, et les infrastructures énergétiques. Aujourd'hui, environ 10% de l'énergie primaire mondiale est utilisée pour extraire ou raffiner les métaux, et le secteur représente 7% des émissions de CO2. De l'impératif environnemental à la finitude des ressources naturelles, le recyclage des métaux devrait connaître une croissance soutenue à long terme.

Le cercle vertueux du recyclage des métaux

Le recyclage des métaux répond à des enjeux essentiels et présente de multiples avantages :

Il permet de réduire la pression sur les ressources primaires, élément essentiel dans un contexte global de forte demande et d'un déficit de capacités à long terme compte tenu des besoins liés de la transition énergétique.

Il contribue aux économies d'énergie, l'énergie consommée pour produire des métaux recyclés étant inférieure d'environ 40% à celle nécessaire pour la production primaire, en particulier grâce au recours aux fours à arc électrique (vs les hauts fourneaux pour la production primaire).

Il participe à l'atténuation du réchauffement climatique en évitant de l'ordre de 950 millions de tonnes de CO2 par an au niveau mondial(1). A titre d'illustration, une tonne de métaux recyclés par rapport à une tonne de métaux primaire permet de baisser les émissions de CO2 de 58% dans le cas de l'acier, 65% pour le cuivre, et jusqu'à 92% pour l'aluminium(2).

Si les métaux de base (acier, cuivre, aluminium, nickel) atteignent des taux de recyclage significatifs, de 40% à 60%(3), l'enjeu clé des prochaines années sera de développer à grande échelle des capacités de recyclage des métaux rares, très présent dans les batteries par exemple (moins de 1% du lithium est actuellement recyclé).

Notre exposition au recyclage des métaux

Nous sommes actuellement positionnés sur deux entreprises spécialisées dans le recyclage et la production secondaire de métaux :

Schnitzer Steel (Etats-Unis), société présente sur l'ensemble de la chaine de valeur, de la collecte à la revente de métaux secondaire. Les Etats-Unis représentent 44% de son activité, devant l'Asie (32%) et l'Europe (12%). Le groupe a recyclé 4,4 millions de tonnes de métaux usagés en 2021.

Sims Ltd (Australie), également présente sur l'ensemble de la chaine de valeur, leader du marché en Australie et aux Etats-Unis. Le groupe a recyclé 8,6 millions de tonnes de métaux usagés en 2021.

(1)Source : Bureau of International Recycling

(2)Source : World Bureau of Metal Statistics

(3)Source : Agence Internationale de l'Energie (AIE)

