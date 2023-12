Zoom sur le prétendant au titre de leader mondial de l’hydrogène propre : les Etats-Unis

ODDO BHF AM

L'administration américaine et le Département de l'Energie (DOE) ont annoncé mi-octobre l'octroi de 7Md$ pour soutenir le développement de 7 hubs régionaux dédiés à la production, la distribution et le stockage d'hydrogène propre. Ce financement, issu de la loi sur les infrastructures de novembre 2021 (« Infrastructure Investment and Jobs Act »), s'inscrit dans la feuille de route qui doit mener les Etats-Unis à produire 40 millions de tonnes d'hydrogène propre d'ici 2050. Technologie complémentaire à l'électrification, l'hydrogène propre présente de solides perspectives de croissance à moyen/long terme, en particulier dans la décarbonation de l'industrie et des transports lourds.

Les Etats-Unis accélèrent sur l'hydrogène propre comme levier de décarbonation

L'ambition de faire des Etats-Unis le leader mondial de l'hydrogène propre (produit à partir d'énergies renouvelables, d'énergie nucléaire, ou de gaz naturel avec captation et stockage de CO2) trouve son origine dans la loi sur les infrastructures de novembre 2021 (« Infrastructure Investment and Jobs Act », IIJA) et la création d'un organe dédié (« Office of Clean Energy Demonstration », OCED) rattaché au département américain de l'énergie (DOE)

Doté d'une enveloppe de financements de 25 Md$, l'OCED se concentre sur les technologies vertes émergentes liées à la production et au stockage de l'énergie. L'OCED a ainsi initié une feuille de route pour le développement de l'hydrogène propre autour de trois axes : cibler les usages stratégiques et à fort impact en matière de décarbonation (industrie, transports lourds, stockage de l'énergie), diminuer le prix de l'hydrogène propre par l'innovation et les économies d'échelle, et se focaliser sur les réseaux régionaux d'infrastructures pour favoriser le décollage du marché.

Dès décembre 2021, l'OCED lance un appel à projets pour la création de hubs régionaux de production d'hydrogène propre avec une enveloppe de 7Md$ destinée à financer jusqu'à 50 % du coût total des projets. Pas de moins de 79 projets ont été soumis parmi lesquels une vingtaine ont déposé une candidature complète le 7 avril 2023. Le DOE a annoncé le 13 octobre 2023 avoir retenu 7 projets de hubs régionaux éligibles au soutien financier de l'Etat fédéral et qui devraient par ailleurs générer environ 40 Md$ d'investissement privés.

Notre exposition à l'hydrogène propre américain

Rappelons que l' « Inflation Reduction Act » (IRA) voté en août 2022 prévoit des crédits d'impôts jusqu'à 3 dollars par kilogramme produit sur un coût actuellement compris entre 4 et 5 dollars. Combiné au soutien financier pour le développement des hubs régionaux (7Md$ répartis sur 7 projets), ceci devrait rendre l'équation économique très favorable pour l'hydrogène propre aux Etats-Unis.

(...)

