Zoom sur le potentiel de performance de la Gestion Value en 2024

Après une année très positive pour le style de Gestion Value en 2023 avec une progression de 15,6 % pour l'indice MSCI Europe Value dividendes réinvestis, le potentiel de performance sur le segment des valeurs délaissées par les investisseurs nous apparait toujours aussi attractif malgré les incertitudes et les risques bien réels qui pèsent sur les perspectives économiques en ce début d'année.

La performance des actions européennes sur le segment dit « Value » de la cote en 2023 est d'abord l'expression de leur résilience dans un environnement économique global particulièrement difficile avec un bénéfice par action de l'indice MSCI Europe Value révisé en hausse de 2,6 % au cours de l'année*. Le niveau de valorisation reste encore anormalement bas avec un ratio PER qui est passé de 8,7x en fin d'année 2022 à 9,3x à fin décembre 2023 soit une décote de 15 % par rapport à la moyenne long terme de 11x*.

Le portefeuille dont la composition s'écarte sensiblement des indices de marché « Value » dispose d'un potentiel plus important. Nous estimons que la décote moyenne des valeurs détenues en portefeuille par rapport à leur valeur industrielle intrinsèque est de 43 % selon notre méthode de valorisation. Le portefeuille dispose de plusieurs moteurs de performances distincts. Il est positionné en grande partie sur des valeurs dont le potentiel de revalorisation ne dépend pas directement de l'environnement macroéconomique global.

Il s'agit de sociétés engagées dans un processus de restructuration ou de transformation de leur activité qui va faire progresser structurellement leur rentabilité indépendamment du cycle, et dont l'amélioration n'est pas intégrée dans leur valorisation actuelle. On peut citer le conglomérat industriel allemand Duerr, l'équipementier automobile Continental ou le fabricant d'équipement médical Smith & Nephew par exemple. Le portefeuille est également positionné sur des « stars déchues de la croissance » comme Kering, Remy Cointreau ou Fresenius Medical Care dont la valorisation se situe sur un niveau plancher selon nous ou des valeurs cycliques en situation de bas de cycle qui affichent des ratios de valorisation de bas de cycle comme Stora Enso à titre d'exemple.

*Source Bloomberg

