Zoom sur le positionnement des fonds ODDO BHF Polaris dans un contexte de marché particulièrement difficile

Flash Info ODDO BHF Polaris Family Juin 2022

Dans ce nouveau Fund Insight, nous expliquons le positionnement des fonds ODDO BHF Polaris dans un contexte de marché particulièrement difficile. Les facteurs de risque ont considérablement augmenté depuis le début de l'année. La volatilité accrue des taux d'intérêt, l'escalade de la situation en Ukraine et la hausse des prix des matières premières pèsent à la fois sur les perspectives de croissance et sur les marges des entreprises. La politique du zéro-covid de la Chine a détérioré les perspectives de croissance mondiale, et la probabilité d'une récession a augmenté. Après que les actions des valeurs technologiques, très prisées, aient été initialement touchées dans le contexte de la hausse des taux d'intérêt, d'autres secteurs ont également chuté récemment en raison des craintes de récession. Enfin, les indices obligataires ont eux aussi fortement chuté depuis le début de l'année. Par conséquent, l'environnement est aujourd'hui très complexe pour la gestion des fonds multi-actifs.

1. Un positionnement défensif

Dans cet environnement très volatile, nous adoptons un positionnement défensif en termes d'allocation d'actifs. Nous sommes légèrement sous-pondérés en actions depuis le 14 février. Les quatre portefeuilles sont couverts par des produits dérivés listés tels que des options et des futures. Dans les quatre portefeuilles ODDO BHF Polaris, la part nette d'actions est inférieure à celle de l'indice de référence. En outre, les quatre fonds ont augmenté leur part de liquidités pour atteindre entre 6 et 16% selon le fonds. Une sélection de valeurs de qualité et une bonne diversification, tenant compte des spécificités des entreprises, des secteurs et des pays dans ce contexte de marché, sont indispensables. Plusieurs secteurs offrent des opportunités dans un tel environnement. Il s'agit notamment des valeurs de la santé, qui profitent de la nécessité de rattraper les traitements reportés à cause de la Covid. Le secteur des biens de consommation tels que l'alimentation ou les produits d'entretien se porte également bien, quel que soit l'état de l'économie. Par ailleurs, les fabricants de produits de marque ont généralement des marges importantes et ils ont le pouvoir de fixer les prix pour répercuter l'augmentation des coûts et ainsi limiter l'impact de l'inflation sur le résultat net de l'entreprise. Compte tenu de la hausse des taux d'intérêt, nous avons également augmenté notre exposition au secteur des compagnies d'assurance. En ce qui concerne les obligations, nous adoptons une position conservatrice, avec un risque de taux et un risque de crédit très limité. Nous profitons de la hausse des primes de crédit obligataires pour reconstituer des poches rendements attractifs.

2. Pourquoi continuer à privilégier les actions de qualité ?

Nous pensons que les actions de qualité dotées de bilans solides et d'un pouvoir de fixation des prix offrent une bonne protection dans cet environnement de marché. Nous n'investissons que dans des sociétés présentant une rentabilité élevée des capitaux investis, des avantages concurrentiels établis, des opportunités de croissance structurelles et des modèles d'entreprise durables, qui se négocient à un prix raisonnable. Nous nous concentrons sur les entreprises dotées de modèles économiques solides qui, selon nos analyses, connaîtront le succès au cours des cinq prochaines années et au-delà. Ces entreprises devraient participer directement au potentiel de croissance structurel d'aujourd'hui et de demain : Digitalisation et automatisation de l'économie, nouvelles tendances de consommation et de travail, vieillissement des populations et augmentation des revenus de la classe moyenne émergente. Les critères ESG (Environnement - Social - Gouvernance) interviennent dans les différentes étapes de notre processus d'investissement afin de limiter la volatilité de nos portefeuilles et permettre un retour sur l'investissement durable pour nos clients en limitant les risques notamment réputationnels.

3. Perspectives

Le sentiment des investisseurs est déjà très négatif. Avant de nous engager à nouveau dans les actions, il faudrait que les valorisations baissent encore davantage. Le fait de se concentrer sur ce que nous considérons comme des valeurs de qualité stables devrait accroître la résilience du portefeuille, même en temps de crise. Par ailleurs, nos poches de liquidité nous permettront de continuer à saisir des opportunités de marché. Nous sommes convaincus que grâce à leur approche diversifiée, globale et opportuniste, les fonds Polaris pourront résister à la baisse actuelle du marché et, à termes, capter le rebond.

Aucune des entreprises susmentionnées n'est visée par une recommandation d'investissement.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.