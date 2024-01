Zoom sur le développement de l’intelligence artificielle depuis 2018

ODDO BHF AM

Nous n'avons pas attendu l'ouverture au grand public de ChatGPT il y a un an pour nous intéresser à l'Intelligence Artificielle. Bien au contraire, notre fonds célèbre ce mois-ci le 5ème anniversaire de son lancement ! C'est donc le moment idéal de revenir, dans ce Fund Insight, sur le développement de l'Intelligence Artificielle depuis 2018 et, en parallèle, sur celui de notre fonds.

Avant fin 2018 :

L'Intelligence Artificielle existe depuis près de 50 ans. Elle est restée longtemps cantonnée aux laboratoires de recherche de quelques universités, essentiellement américaines. Des périodes entières de plusieurs années, analogues à des « hivers nucléaires », ont impacté le développement de l'IA, dont la difficulté et la complexité était peut-être sous-estimée au départ. En particulier, si des langages de programmation spécifiquement non-linéaires existent (ex. LISP), qui permettent le développement de « systèmes experts », ils se sont souvent heurtés au manque de séries de données longues et fiables pour être convaincants. Depuis le milieu des années 1990, l'accroissement de la vitesse de calcul des ordinateurs et le développement de nouveaux algorithmes ont permis à l'IA de retrouver de l'intérêt et des financements, à la fois publics et, surtout, privés. Les avancées, tant en matière de stockage et d'accès aux données (le fameux « Big Data ») que de technologies (ex. « Deep Learning », elle-même une partie du « Machine Learning ») s'accélèrent alors.

Quelques dates marquantes :

1997 : « Deep Blue » est le 1er ordinateur à battre le champion du monde d'échecs en titre (Gary Kasparov).

2005 : Un robot conduit de manière autonome sur une distance de plus de 200 km (dans le désert !).

2011 : Le programme Watson d'IBM bat les deux champions à Jeopardy, le jeu de questions-réponses très populaire aux USA.

2017 : L'architecture « Transformer », qui ouvrira la voie aux modèles de langage, est proposée par Google

Le fonds ODDO BHF Artificial Intelligence est lancé en décembre 2018. Si la volonté d'une gestion active est claire, dès le départ, l'ambition est aussi d'intégrer les données en plus grand nombre et en plus grande variété dans la gestion. Cela conduit à un outil, fondé sur le traitement naturel du langage, qui analyse des millions de documents publiés dans le monde, pour fournir une liste d'idées, triées selon un score quantitatif, de titres potentiellement concernés par la thématique de l'IA. Le binôme initial (deux gérants complémentaires et expérimentés : Brice Prunas & Maxence Radjabi) est toujours aux commandes cinq ans plus tard.

