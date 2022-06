Zoom sur le 3ème volet du sixième rapport du GIEC publié début avril

fFlash info ODDO BHF Green Planet Mai 2022

Pour ce nouveau Flash mensuel ODDO BHF Green Planet, nous revenons sur le 3ème volet du sixième rapport du GIEC(1) publié début avril. Les 1er et 2ème volets traitaient respectivement de l'état des lieux du changement climatique (publié en août 2021) et de ses impacts physiques (publié en février 2022). Ce 3ème volet se concentre sur les moyens d'action afin d'atténuer le réchauffement global. Le GIEC nous rappelle aussi l'échec actuel de la lutte contre le dérèglement climatique, les émissions de GES(2) ayant augmenté de 14% depuis la signature de l'Accord de Paris en 2015 alors que les 197 Etats signataires s'étaient accordés sur une baisse de 45% d'ici 2030. L'objectif de contenir le réchauffement à 1,5°C reste possible, mais à la condition d'agir vite et fortement.

3 leviers d'action : innovation, sobriété et retrait de CO2

Les actions mises en œuvre jusqu'à maintenant et le niveau actuel d'émissions de GES conduisent le monde sur une trajectoire de réchauffement de 3,2°C d'ici 2100. Si l'objectif de 1,5°C reste possible, la fenêtre d'opportunités pour agir se rétrécit grandement et le GIEC estime qu'il faut atteindre le pic d'émissions de GES en 2025 et la neutralité carbone en 2050 pour y parvenir.

Les principaux leviers mis en avant sont :

L'innovation technologique, en particulier dans la production d'énergie et les transports. Le GIEC rappelle que depuis le début des années 2000, le coût de production unitaire a chuté de 85% pour l'énergie solaire, de 55% pour l'éolien, et de 85% pour les batteries lithium-ion. L'adoption massive de ces technologies désormais rentables doit s'accélérer fortement.

La sobriété, aussi bien du côté de l'offre de biens et de services (efficacité énergétique des bâtiments ou dans l'industrie par exemple) que du côté de la demande par des changements de comportements. Le principal domaine concerné est la nutrition pour laquelle les changements d'habitude permettraient de réduire de 40% à 70% les émissions de GES provenant de la chaine de valeur alimentaire.

Le retrait de CO2 de l'atmosphère, désormais vu comme indispensable pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Cela doit continuer à passer par des solutions naturelles (lutte contre la déforestation, gestion durable des forêts, agroforesterie et séquestration de carbone par les sols) mais aussi des solutions artificielles et technologiques de type capture et stockage de carbone ou réutilisation du CO2 dans l'énergie et l'industrie.

Le GIEC souligne enfin que les flux financiers en faveur des politiques d'adaptation et d'atténuation du changement climatique ont progressé de 60% depuis 2014, mais que cela reste encore très insuffisant. L'allocation du capital disponible vers le financement des énergies fossiles reste supérieure, alors qu'il faudrait multiplier par 3 à 6 les flux financiers vers la transition écologique pour espérer maintenir le réchauffement entre 1,5 et 2°C d'ici 2100.

Participer à la réallocation du capital en faveur de la transition écologique

En ciblant les thèmes des énergies propres, de l'efficacité énergétique, de la mobilité durable et de la préservation des ressources naturelles, le fonds ODDO BHF Green Planet vise à saisir cette opportunité unique de participer à la transition écologique globale et de relever le défi de maintenir la hausse des températures en dessous de 2°C.

(1) Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat

(2) Gaz à Effet de Serre

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Aucune des entreprises susmentionnées ne constitue une recommandation d'investissement.