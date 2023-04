Zoom sur la situation des marchés d'actions européens

Les marchés financiers ont bien démarré l'année 2023, les actions européennes ayant même légèrement surperformé les actions américaines - une bonne raison de s'intéresser à l'Europe dans ce Fund Insight.

L'année dernière, les marchés d'actions européens ont souffert d'une prime de risque inférieure à celle de leurs homologues américains en raison de la guerre en Ukraine. Cette situation était principalement due à l'augmentation rapide des prix du gaz naturel. Compte tenu du choc des prix de l'énergie, le sentiment à l'égard des actions européennes était exceptionnellement négatif. La baisse des prix du gaz a depuis lors amélioré les perspectives pour l'Europe. Mais il y a d'autres raisons d'investir davantage dans les actions européennes : Les actions européennes se négocient à un niveau proche de leur moyenne de valorisation à long terme, avec un ratio cours/valeur comptable de 1,7, alors que les actions américaines sont valorisées à un niveau bien supérieur à leur moyenne à long terme, avec un ratio cours/valeur comptable de 3,9. L'euro devrait également s'apprécier par rapport au dollar, car les écarts de taux d'intérêt entre la zone dollar et la zone euro devraient se réduire. Toutefois, dans un contexte de faible croissance économique et d'inflation élevée, l'accent devrait être mis sur les entreprises de qualité qui devraient produire de bons résultats même en période agitée. En Europe, on trouve de telles entreprises dans de nombreux secteurs et pays.

Les compagnies d'assurance telles que la française AXA et l'allemande Allianz, par exemple, ont tendance à figurer parmi les bénéficiaires de la hausse des taux d'intérêt, ce qui ne se reflète pas encore dans les valorisations. Selon notre analyse, il y a également beaucoup à dire sur les valeurs énergétiques européennes telles que Total Energies et Equinor, dont les valorisations sont, selon nous, attrayantes. Ces deux valeurs bénéficient de la pénurie actuelle de gaz et de pétrole, mais contrairement à leurs homologues américaines, elles prévoient d'investir une part importante des recettes tirées des activités énergétiques traditionnelles dans les énergies renouvelables et la réduction de l'empreinte carbone. Cela en fait également de bons investissements, en relatif dans leur domaine, d'un point de vue ESG.

Les paramètres de valorisation de Capgemini jouent en la faveur de la société de conseil axée sur la numérisation, notamment par rapport à son rival américain Accenture. Certaines entreprises industrielles européennes bénéficient de mégatendances telles que l'automatisation et la numérisation, où la fidélité des clients est particulièrement forte et où la possibilité de changer de fournisseur est faible en raison des solutions logicielles utilisées. Il s'agit notamment de Siemens, qui propose des solutions techniques pour l'automatisation et le contrôle, l'alimentation électrique, les transports et les diagnostics médicaux. Le groupe français d'ingénierie électrique Schneider Electric bénéficie des investissements dans la rénovation et la transformation énergétique des bâtiments. Le développement d'infrastructures de recharge pour les voitures électriques et l'augmentation massive des investissements dans les centres de données recèlent également un potentiel de croissance. L'entreprise a réussi à augmenter ses marges, même dans un environnement de marché difficile, en augmentant ses prix, en contrôlant ses coûts et en augmentant sa productivité. L'Europe exporte non seulement des machines et des équipements, mais aussi des produits de luxe tels que le vin, la maroquinerie et les montres. Dans ce domaine, LVMH est l'un des leaders mondiaux et possède un grand nombre de marques fortes dans son portefeuille. Les classes moyennes et supérieures émergentes d'Asie sont particulièrement disposées à investir une part plus importante de leurs revenus croissants dans des produits de luxe, symboles de leur statut social. LVMH dispose ainsi d'un important pouvoir de fixation des prix. Ces entreprises européennes ont un potentiel de croissance à long terme et s'intègrent donc bien dans les portefeuilles axés sur la qualité.

Aucune des entreprises susmentionnées n'est visée par une recommandation d'investissement.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

