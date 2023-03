Zoom sur la rivalité entre Google et Microsoft en matière de génération de contenus par une Intelligence Artificielle (« Generative AI »)

Microsoft vs. Google : la bataille pour le leadership du Generative AI est lancée

L'arrivée en trombe, fin 2022, de ChatGPT a bouleversé la génération de contenus par une Intelligence Artificielle (« Generative AI ») et a brutalement ravivé la rivalité entre Google et Microsoft en la matière. Nous souhaitons revenir dans ce flash mensuel sur l'état des forces en présence dans ce combat de titans.

« L'intelligence artificielle est la technologie la plus puissante sur laquelle nous travaillons aujourd'hui. […] Cela fait déjà plus de six ans que j'ai indiqué que Google était une entreprise « IA First ». Depuis lors, nous avons été les leaders dans le développement de l'intelligence artificielle […]. » Tels furent les mots choisis par Sundar Pichai (CEO de Google) à destination des analystes lors de sa conférence trimestrielle du 2 Février dernier. Il s'agit d'une réponse à peine voilée aux propos de Satya Nadella (CEO de Microsoft), qui déclarait aux mêmes analystes la semaine précédente : « Nous allons dominer l'ère de l'intelligence artificielle. […] L'âge de l'intelligence artificielle est devant nous et nous allons être la société qui la rend possible. Nous avons aujourd'hui l'infrastructure la plus puissante du marché en matière de capacité de calcul liée à l'intelligence artificielle. […]. »

Cette joute est loin d'être simplement oratoire. Elle témoigne des très hautes ambitions des deux acteurs et de leur réelle volonté de dominer un domaine-clé de la technologie. De plus, le facteur temporel est clef : les deux groupes savent parfaitement à quel point, en matière de technologie émergente, il importe d'occuper les nouveaux territoires le plus tôt possible, en vue de façonner le monde à sa main. Bien loin de pure rhétorique, il s'agit donc à la fois de dépasser et de devancer l'autre sur les enjeux-clés :

• Le leadership des applications fondées sur le Generative AI, appliquées en particulier à la recherche de contenus sur Internet. Le moteur de recherche de Google bénéficie aujourd'hui d'une part de marché ultra-dominante. Le Generative IA peut remanier totalement les cartes. Microsoft veut donc se positionner pour renverser à son profit la situation. Un tel combat sera sans pitié, car le but est de bâtir (pour Microsoft) ou conserver (pour Google) une position quasi-monopolistique. On pourrait donc assister, à nouveau, à une situation de type « winner takes it all »

• Maximiser le trafic des internautes dans leur galaxie respective en vue d'une monétisation via des recettes publicitaires. Le marché est colossal : Google a généré un chiffre d'affaires publicitaire de plus de 224 Milliards de dollars en 2022 sur l'ensemble de sa galaxie (Search, YouTube et Network).

• Capter les volumes de traitement de données au profit de leurs clouds publics respectifs (Azure chez Microsoft, GCP chez Google). Ceci permet d'enrichir les bases de données à la fois en matière de « training » des algorithmes (pour entraîner les algorithmes, dans un premier temps) et d'inférence (à chaque requête sur un outil de générative AI de type ChatGPT).

Microsoft contre Google : une bataille à l'issue encore incertaine

Après 1Md$ au lancement, Microsoft va réinvestir dans les prochaines semaines 10Md$ dans Open AI (la société fondatrice de ChatGPT). Ainsi, Microsoft a clairement pris les devants. Bénéficiant du « first mover advantage », il devrait être en mesure de déployer la stratégie suivante :

• Intégrer ChatGPT dans son moteur de recherche Bing

• Proposer un service fondé sur ChatGPT à tous ses grands clients entreprises (plus de 200 grandes entreprises l'utilisent déjà)

• Capitaliser sur son infrastructure de cloud public Azure, la plus puissante du marché en termes de computation, pour offrir à tous ses clients (et Open AI en premier lieu) des capacités d'entraînement d'algorithmes pour générer des contenus, en lien direct ou indirect avec ChatGPT. La branche « Machine Learning » d'Azure a ainsi crû de plus de 100% sur chacun des 5 derniers trimestres.

