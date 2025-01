information fournie par ODDO BHF AM • 14/01/2025 à 11:29

Zoom sur la réduction des déchets plastiques : enjeux environnementaux et solutions innovantes

ODDO BHF AM

Initiée en 2022 à Nairobi au Kenya lors de l'Assemblée des Nations Unies pour l'Environnement, le processus de mise en œuvre d'un traité mondial contre la pollution plastique entrait dans sa dernière phase fin novembre à Busan en Corée du Sud. Le plastique représente environ 3,4 % des émissions mondiales de CO2 et sa production devrait doubler d'ici 2050 sans efforts significatifs sur le recyclage et la recherche d'alternatives de substitution.

A ce stade des discussions, deux visons s'affrontent, l'une poussant à des objectifs chiffrés de réduction de la production de plastique en complément du développement du recyclage alors que l'autre défend une approche centrée sur les mesures en aval dont le recyclage. Quelle que soit l'issue des négociations, le futur traité contre la pollution plastique sera un moteur de croissance structurel pour le secteur du recyclage et les producteurs de substituts au plastique.

UN ENJEU MAJEUR EN MATIERE D'ENVIRONNEMENT ET DE SANTE

Depuis les années 1970, le taux de production de plastique a augmenté plus rapidement que celui de tout autre matériau. Si cette tendance se poursuit, la production mondiale de plastique primaire devrait atteindre 1 100 millions de tonnes d'ici 2050 contre 460 en 2023, une hausse accentuée par le recours croissant au plastique à usage unique représentant 76 % de la production annuelle. Aujourd'hui, seulement 15 % des déchets plastiques sont recyclés, 17 % sont incinérés, et 68 % finissent dans les décharges ou dans la nature. L'enjeu environnemental est donc énorme puisque de nombreux écosystèmes naturels sont touchés. Faute d'être efficacement collectés, les déchets plastiques sont charriés par les cours d'eau à l'intérieur des terres jusqu'aux mers et océans. Les dernières estimations connues font état de 150 millions de tonnes de déchets plastiques dans les océans, provoquant en parallèle la présence de quelques 20 000 milliards de particules de micro-plastiques flottant à la surface. La conséquence directe est qu'environ 700 espèces de la faune marine ingèrent ces particules, posant en bout de chaine un risque pour la santé humaine.

LES SOLUTIONS EXISTENT, MAIS L'ENJEU RESTE LEUR DEPLOIEMENT A GRANDE ECHELLE

Produire moins de plastique nécessite le développement à grande échelle d'alternatives présentant les mêmes caractéristiques de résistance, de poids ou bien encore de diversité d'usage. Certaines innovations ont vu le jour depuis une dizaine d'années (plastique d'algue, de graines d'olives, de cactus, ou bien de résidus de sucre de canne, ), mais leur développement n'est resté pour l'instant qu'embryonnaire faute de modèle économique pérenne.

(...)

Consultez l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous :