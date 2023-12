Zoom sur la publication des résultats des entreprises au titre du troisième trimestre 2023

information fournie par ODDO BHF AM • 19/12/2023 à 15:15

ODDO BHF AM

Au cours des dernières semaines, l'actualité des marchés actions a été dominée par la publication des résultats des entreprises au titre du troisième trimestre 2023. Sur un échantillon représenté par 80 % des valeurs européennes appartenant à l'indice Stoxx Europe 600 ayant publié leurs résultats (1), on constate un recul généralisé de l'activité avec une baisse du chiffre d'affaires de 9 % en moyenne(2).

Dans l'ensemble, les entreprises font état d'une baisse importante des volumes vendus, amplifiée par un phénomène de déstockage. L'environnement économique global est de facto en récession. Les entreprises font néanmoins preuve d'une grande résistance en maintenant des marges à un niveau élevé grâce à une politique de hausse des prix. En agrégé, les bénéfices par actions sont en recul de 8 % (2).

La majorité des entreprises du portefeuille ont enregistré une croissance de leur chiffre d'affaires

En ce qui concerne le portefeuille ODDO BHF METROPOLE Sélection, les entreprises que nous avons sélectionnées ont publié une hausse de 2 % de leur chiffre d'affaires en agrégé. Certaines valeurs pourtant réputées cycliques se sont distinguées.

On peut citer les valeurs bancaires qui profitent pleinement de la hausse des taux d'intérêt comme Intesa SanPaolo qui a publié un Produit Net Bancaire en hausse de 27 % et un bénéfice par action en progression de 198 % ! Ou l'équipementier automobile Autoliv qui a affiché une hausse de ses revenus de 11 % et une progression de sa marge qui se traduit par une hausse de 35 % du bénéfice par action.

Sur les 37 valeurs détenues en portefeuille, seules 4 entreprises ont révisé à la baisse leurs perspectives de résultat pour l'année 2023 ou 2024 et 7 valeurs ont au contraire relevé leurs objectifs de résultat comme le cimentier Heidelberg Materials dont l'activité est pourtant par nature cyclique.

Des opportunités d'investissements que nous avons saisies

La période récente marquée par une forte aversion pour le risque sur les marchés a déclenché des réactions parfois excessives ouvrant des opportunités d'investissements que nous avons saisies.

(...)

(1) au 10/11/2023

(2) J.P.Morgan Global Market Strategy “Q3 Earnings Season Tracker” publié le 10 novembre 2023



