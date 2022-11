Zoom sur la multiplication des feux de forêts intervenus en Europe cet été

Fund Insight ODDO BHF Green Planet - Octobre 2022

Pour ce nouveau Fund Insight ODDO BHF Green Planet, nous revenons sur la multiplication des feux de forêts intervenus en Europe cet été, 3,2 fois plus nombreux par rapport à la moyenne des 15 dernières années. Le sixième rapport du GIEC, et plus particulièrement les travaux du premier groupe de travail sur les conséquences physiques du changement climatique publié en août 20211, confirme l'influence du réchauffement climatique sur l'intensité et la fréquence des feux de forêts dans plusieurs régions du monde dont l'Europe. Au-delà des conséquences physiques et de la nécessité de préserver et restaurer les puits de carbone naturels que sont les forêts (absorbent environ 20% du CO2 émis chaque année), le coût économique des incendies devient de plus en plus significatif. En 2017, année dévastatrice aux Etats-Unis, au Canada et au Portugal, la facture s'était élevée à 21 Md$². Ces événements nous amènent à nous pencher plus précisément sur l'exposition du fonds ODDO BHF Green Planet aux risques physiques liés au réchauffement climatique.

Les feux de forêts : conséquence et accélérateur du réchauffement climatique

Au-delà d'une source d'inflammation, volontaire ou non, les feux de forêts sont causés par une combinaison de facteurs aggravés par le réchauffement climatique :

Des températures élevées (la France a connu par exemple une première vague de chaleur élevée dès le mois de mai en 2022)

L'absence prolongée de précipitations (2022 a vu le 5ème hiver le plus sec en Espagne et au Portugal depuis l'existence des relevés)

La sécheresse des sols (l'Italie a décrété l'état d'urgence sécheresse dans le nord du pays face au manque d'eau disponible)

Ces phénomènes se multiplient en intensité et en fréquence depuis quelques décennies dans plusieurs régions du monde telles que l'Asie du Nord, l'Australie, les Etats-Unis et l'Europe.

En Europe, avec 2 566 feux enregistrés au 24 septembre, l'année 2022 connaît 3,2x plus d'incendies que la moyenne des 15 dernières années. Le rapport est de 2,7x pour les surfaces brûlées.

