Zoom sur la hausse des taux d’intérêts aux Etats-Unis et les impacts sur les compagnies d’assurance

Flash mensuel ODDO BHF Polaris Family : Hausse des taux d'intérêt - des opportunités pour les compagnies d'assurance.

Depuis le début de l'année, le retournement de plus en plus prononcé des taux d'intérêt aux Etats-Unis a provoqué de lourdes pertes sur les marchés boursiers. On a également assisté à une rotation vers les valeurs cycliques, ce qui a constitué un défi à court terme pour notre approche d'investissement, axée sur les valeurs de qualité à forte croissance. D'une part, les valeurs technologiques, dont les valorisations élevées reflètent des bénéfices à long terme, ont été particulièrement touchées.

Ces valorisations ont subi une pression croissante (via le taux d'actualisation ajusté dans les modèles des analystes). D'autre part, les actions « value », telles que les banques et les actions du secteur de l'énergie, ont été particulièrement recherchées.

En revanche, les perspectives fondamentalement bonnes de nombreuses entreprises n'ont pas véritablement pesé au cours du mois dernier. Même dans les phases "value", nous trouvons des actions conformes à notre approche d'investissement. C'est le cas, par exemple, des compagnies d'assurance, un secteur que nous avons récemment renforcé dans les portefeuilles des fonds Polaris.



Rendement stable des dividendes

Comme les banques, les compagnies d'assurance profitent des phases de hausse des taux d'intérêt. Par exemple, la compagnie d'assurance allemande Allianz est l'un de nos principaux investissements depuis plusieurs années. La société offre non seulement une valorisation favorable par rapport au marché global, mais elle se caractérise également par un dividende qui augmente régulièrement en fonction de l'évolution des bénéfices. L'objectif de la société est d'augmenter le dividende d'au moins 5 % par an à l'avenir. Avec un rendement du dividende actuellement supérieur à 4 %, cela réjouit les actionnaires, surtout avec un ratio de distribution de seulement 58 % des bénéfices.



Perspectives de croissance en Asie

Outre les compagnies d'assurance européennes, il convient également de s'intéresser à l'Asie, région que de nombreux investisseurs avaient récemment délaissée. Après la forte correction des marchés, de nombreuses sociétés sont actuellement favorablement valorisées en comparaison avec la concurrence internationale. C'est le cas de AIA, l'un des principaux assureurs asiatiques, présent sur 18 marchés asiatiques en croissance, de Hong Kong à Singapour en passant par la Chine et la Thaïlande. L'Asie est le marché de croissance le plus intéressant au monde dans le secteur de l'assurance. L'urbanisation en cours entraîne une expansion rapide de la classe moyenne. Cela engendre une croissance structurelle de la proportion de personnes ayant des revenus et des taux d'épargne plus élevés, ainsi que des besoins de consommation croissants. La part de l'assurance vie en Asie est encore faible : 1,5 % (Vietnam, Indonésie, Philippines) ou 2,3 % en Chine. Le principal moteur de croissance de l'AIA est son activité en Chine. La société est présente en Chine depuis le début des années 1990, ce qui la place devant d'autres assureurs étrangers qui ne peuvent couvrir le marché chinois que par le biais de partenariats avec des acteurs chinois locaux. Au-delà d'un revenu de USD 10 000 par habitant, la demande de produits d'assurance augmente généralement de manière exponentielle. L'expérience de la pandémie pourrait en outre faire en sorte que la demande de couverture d'assurance augmente. L'entreprise offre donc actuellement deux avantages en un. Elle est favorablement valorisée et connaîtra par ailleurs une forte croissance à l'avenir : la combinaison parfaite de croissance et de valorisation attractive.

