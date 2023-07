Zoom sur la frénésie de l’Intelligence Artificielle Génératrice de contenus (Generative AI)

ODDO BHF AM

Alors que la saison des résultats du premier trimestre 2023 s'achève, il est manifeste qu'elle pourrait se résumer à l'expression suivante : « La frénésie de l'Intelligence Artificielle Génératrice de contenus (Generative AI) ».

Nous souhaitons donc consacrer ce Fund Insight à quelques exemples de sociétés et secteurs qui nous ont apporté les premiers éléments de réponse sur ce mouvement tectonique.

Nvidia : une hausse du cours de Bourse de +24 % en une seule journée !

L'édition de mars dernier de notre Fund Insight expliquait notre conviction que les concepteurs de puces dédiées à l'intelligence artificielle seraient les premiers gagnants de la révolution que l'IA représente. Nous évoquions tout particulièrement la société Nvidia, comme étant en mesure de capter l'essentiel de ce marché.

Nous avions visé juste, et le cours de bourse de Nvidia l'a démontré de manière éclatante le 25 mai dernier. Ce jour-là, le titre Nvidia s'est envolé de 24 % ! Nvidia était pourtant déjà une très grande société : sa capitalisation boursière atteignait déjà 750 milliards de dollars la veille. Avec cette hausse impressionnante, Nvidia a créé en quelques heures une valeur boursière quasi-équivalente à deux fois celle du groupe Airbus, alors que la société ne dispose que de 11 000 employés et fait fabriquer ses puces par ses sous-traitants à Taiwan.

Cette hausse soudaine et impressionnante s'est fondée sur les prévisions financières dévoilées par ce leader mondial des processeurs graphiques pour ordinateurs (les fameux « GPU »). Nvidia a indiqué attendre pour le second trimestre un chiffre d'affaires d'environ 11 milliards d'USD.

L'énorme écart (près de 50 %) entre ce chiffre, et les attentes du marché (les analystes anticipaient 7,2 milliards de Dollars seulement), a démontré à quel point les investisseurs sous-estimaient beaucoup trop nettement le rythme de croissance de l'IA. Car c'est bien l'IA qui porte le développement de Nvidia : ses clients, en particulier les grands acteurs du « Cloud » (ex. Microsoft, Google, Oracle et Amazon) se ruent de manière patente sur les puces hauts de gamme de Nvidia, par exemple la puce H100 (qui regroupe 80 milliards de transistors sur un seul élément), malgré son prix unitaire de 40,000 Dollars US. Car les performances des GPU de Nvidia sont parmi les meilleures du marché.

Or, elles sont indispensables pour répondre à la croissance exponentielle des besoins en puissance de calcul, que la « Generative AI » génère. Parallèlement, les autres entreprises clientes de Nvidia musclent également leurs investissements dans leurs propres centres de données, achetant des GPU et d'autres composants accélérateurs de calcul que propose Nvidia.

(...)

Consultez l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous :