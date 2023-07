Zoom sur la diversification : la carte maîtresse de la gestion de portefeuille

information fournie par ODDO BHF AM • 17/07/2023 à 15:06

Dans ce Fund Insight, nous nous intéressons à la diversification sur différentes classes d'actifs. Avec le retour en grâce des obligations, cet aspect devrait à nouveau jouer un rôle dans la gestion des fonds diversifiés.

La diversification est la carte maîtresse !

En matière d'investissement, on entend souvent des phrases comme "Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier". En effet, la constitution d'un portefeuille diversifié peut aider à maîtriser les hauts et les bas des marchés financiers, tout en conférant une plus grande résilience au portefeuille.

En tant que concept fondamental, la « théorie moderne du portefeuille » de Harry Markowitz aide depuis longtemps les investisseurs à diversifier le risque de leur portefeuille et à prendre des décisions d'investissement optimales. Cette théorie part du principe que les investisseurs ont une aversion pour le risque et cherchent donc à maximiser leur rendement pour un niveau de risque donné ou à minimiser leur risque pour un niveau de rendement donné. Markowitz affirme que cet objectif peut être atteint en incluant dans un portefeuille une variété d'investissements ayant des rendements et des risques différents.

La diversification est un concept central de la théorie du portefeuille. En combinant des investissements qui ne sont pas parfaitement corrélés, le risque global du portefeuille peut être réduit. Markowitz a introduit le concept de "frontière efficiente", qui représente tous les portefeuilles qui offrent le rendement maximal pour un risque donné ou le risque minimal pour un rendement donné. Elle permet donc de déterminer le portefeuille optimal pour un investisseur en fonction de son profil de risque et de rendement.

La théorie de Markowitz a eu un impact majeur sur la pratique de l'investissement. De nombreux investisseurs institutionnels et gestionnaires de portefeuille utilisent ses méthodes pour construire et gérer des portefeuilles. La diversification permet aux investisseurs de réduire le risque spécifique des investissements individuels tout en profitant des opportunités de rendement offertes par le marché.

