Zoom sur la décote des valeurs cycliques

Fund Insight ODDO BHF METROPOLE Gestion - Janvier 2023

Le rallye des valeurs cycliques depuis le dernier trimestre laisse perplexe de nombreux investisseurs dans un contexte marqué par l'anticipation d'une récession imminente qui parait inévitable au regard des signaux envoyés par les banquiers centraux et les indicateurs macroéconomiques avancés PMI qui se situent en zone de contraction. A l'heure actuelle, les marchés se focalisent sur les perspectives à très court terme et évaluent la possibilité d'un assouplissement des politiques monétaires en cas de reflux de l'inflation qui pourrait atténuer l'ampleur de la récession attendue. Notre philosophie d'investissement qui repose sur l'analyse fondamentale des entreprises, leur valorisation et une vision à long terme, nous libère de ces conjectures. Quel que soit le scénario macroéconomique qui prendra forme au cours de l'année, nous sommes convaincus que le segment des valeurs cycliques présente l'un des meilleurs profils rendement-risque sur les marchés actions à condition d'être sélectif.

La valorisation de nombreuses valeurs cycliques intègre d'ores et déjà un scénario de récession comme on peut le constater dans le graphique présenté ci-dessus. Au point bas des marchés en septembre 2022, certaines entreprises du secteur de la construction comme Saint-Gobain ou Heidelberg Materials affichaient des ratios de valorisation au plus bas historique et intégraient implicitement, selon nos calculs, une baisse de l'activité et une contraction des marges similaires à la récession de 2008-2009 c'est-à-dire une baisse des bénéfices de plus de 50% à l'époque. La récession à venir est selon notre analyse largement anticipée par les marchés et il est bon de se rappeler que les années de récession sont souvent des années de performances positives sur les marchés actions.

Le rebond spectaculaire de ces valeurs depuis le dernier trimestre ne nous apparait pas anormal compte tenu de leur valorisation et surtout de leur capacité à affronter une nouvelle période de crise comme elles l'ont démontré par leurs résultats du troisième trimestre 2022 au paroxysme de la crise de l'énergie en Europe. A titre d'exemple, le groupe Saint-Gobain a publié une croissance organique de plus de 13% au dernier trimestre et a confirmé son objectif de progression de ses résultats en 2022 malgré l'envolée des coûts de production. La société dispose par ailleurs de perspectives très positives car c'est un acteur clé de la transition énergétique en fournissant des solutions indispensables pour réduire la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments.

Ce constat s'applique à des pans entiers de la cote boursière européenne. On peut citer le secteur bancaire qui est bien représenté dans nos portefeuilles et qui s'est distingué en 2022 en affichant une performance positive grâce à la normalisation en cours de leur marge d'intérêt au sortir d'une période de taux négatifs. Elles affichent des bilans assainis après une décennie de restructurations. Leur valorisation demeure pourtant anormalement basse.

