Zoom sur la croissance des logiciels industriels sur les cinq dernières années

La digitalisation croissante de l'économie, et en particulier de l'industrie, a permis au secteur des logiciels d'entreprise de croître d'environ 7% en moyenne annualisée depuis 20 ans. Au sein de ce large marché (de l'ordre de 500 milliards de dollars), les logiciels industriels connaissent une croissance supérieure à 10% par an sur les cinq dernières années. Avec un marché adressable d'environ 90 milliards de dollars amené à doubler d'ici 2030, ce segment occupe une place significative dans notre thématique d'investissement en permettant des gains d'efficacité énergétique notoires dans de nombreux secteurs d'activités.

Une source croissante d'efficacité énergétique dans l'industrie

Les logiciels industriels sont un ensemble de programmes d'application, de processus, de méthodes et de fonctions qui facilitent la collecte, la manipulation et la gestion d'informations à l'échelle industrielle. Ils aident à numériser les données réelles des processus industriels pour permettre leur analyse, et offrent une grande variété de configurations pour répondre à une large gamme de besoins opérationnels (conception, prototypage, fabrication, optimisation d'un processus ou d'un espace de production…).

Les solutions les plus impactantes en matière d'économie d'énergie ou d'efficacité énergétique sont les suivantes :

Manufacturing Execution System (MES) : MES est un système d'information qui enregistre et archive les informations relatives aux activités de production. Les principales fonctionnalités fournies par un système MES peuvent être la planification du travail, la visualisation, l'audit de suivi et de traçabilité, la gestion de la production, ou bien encore l'efficacité et l'utilisation des équipements. Product Lifecycle Management (PLM) : le PLM permet de gérer et d'optimiser les spécifications techniques d'un produit, de sa conception en passant par sa production, sa maintenance, et enfin sa fin de vie (recyclage, démantèlement). Asset Performance Management (APM) : La technologie APM associe la capture, l'intégration, la visualisation et l'analyse des données afin d'améliorer la fiabilité d'un actif physique. Cela permet d'en améliorer la disponibilité, de réduire le temps de réparation, ou bien encore d'en garantir la qualité et la sécurité. Digital Twin Software : cela permet une représentation digitale d'un actif physique qui peut être utilisée pour la simulation, les tests, la surveillance et la maintenance de celui-ci.



L'utilisation de ce type de logiciels permet de réduire globalement les dépenses énergétiques et les émissions de CO2 occasionnées en particulier par les phases de prototypage et de test de diverses applications industrielles, et plus généralement d'optimiser la consommation d'énergie. A titre d'exemples, cela contribue fortement aux gains d'efficacité énergétique dans des domaines tels que l'aviation (aérodynamique, poids), l'automobile, ou bien encore le rendement énergétique des éoliennes par exemple.

Notre exposition aux logiciels industriels

Nous sommes actuellement présents de trois entreprises spécialistes des logiciels industriels :

Ansys (28 Md$ de capitalisation), groupe américain proposant des logiciels de simulation de type Asset Performance Management et Digital Twin, largement utilisés par les ingénieurs et les chercheurs dans divers secteurs tels que l'automobile, l'énergie, les équipements industriels, les matériaux et l'aéronautique. Ansys réalise 48% de son chiffre d'affaires en Amérique du Nord, 29% en Europe, et 20% en Asie-Pacifique ; PTC (17 Md$ de capitalisation), groupe américain offrant des logiciels de conception de produits, essentiellement de type Product Lifecycle Management, à destination de l'industrie. Le groupe réalise environ 60% de son chiffre d'affaires en Amérique du Nord, environ 30% en Europe, et 10% en Asie-Pacifique ; Dassault Systèmes (58 Md$ de capitalisation), groupe français présent sur des solutions Product Lifecycle Management et Digital Twin et adressant principalement les secteurs de l'aéronautique, de l'automobile, des infrastructures et de la santé. Le groupe réalise 40% de son chiffre d'affaires en Amérique du Nord, 36% en Europe, et 24% en Asie-Pacifique.



