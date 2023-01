Zoom sur la COP 27 et les changements climatiques

Fund Insight ODDO BHF Green Planet- Décembre 2022

La 27ème conférence des parties (COP) à la convention-cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques s'est tenue du 6 au 18 novembre à Charm el-Cheikh en Egypte. Après les espoirs et le volontarisme affichés en 2021 lors de la COP 26 à Glasgow, les progrès sont bien minces dans un contexte géopolitique mondial très incertain. Face à des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de plus en plus hypothétiques, les avancées sont à chercher du côté des politiques d'adaptation au changement climatique, en particulier en faveur des pays les plus vulnérables aux risques physiques. Pour autant, au-delà des contraintes à court terme liées au conflit russo-ukrainien et ses conséquences sur les approvisionnements en énergies fossiles (charbon et gaz naturel liquéfié en particulier), les conditions n'ont jamais été aussi favorables à l'accélération des investissements dans les énergies renouvelables et les technologies propres.

Derrière de trop timides avancées …

La COP 27 s'est tenue en novembre dans un contexte de crise énergétique mondiale inédit depuis plus de 50 ans. Malgré une volonté forte de s'inscrire dans la lignée des précédentes COP et de réaffirmer l'attachement à l'objectif de limiter la hausse des températures à un niveau nettement en-dessous de 2°C et si possible à 1,5°C, force est de constater que les actes ne suivent pas l'ambition.

Rappelons qu'en 2021 à Glasgow, l'ensemble des pays s'étaient accordés pour revoir leurs ambitions à la hausse en mettant à jour leurs objectifs (au travers de leurs « National Determined Commitments » (NDC)). En novembre 2022, seuls 26 des 194 signataires ont effectivement soumis leurs contributions révisées, dont seuls l'Australie, le Mexique, la Norvège, la Turquie et la Thaïlande représentent des poids économiques significatifs, soit environ 5% seulement des émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES).

L'ensemble des engagements actuels pointent vers une baisse de 1% des émissions de GES d'ici 2030 (par rapport à 2019) alors que l'objectif de 1,5°C de réchauffement global nécessiterait une baisse de 43% (soit environ 7% de baisse annuelle moyenne entre 2022 et 2030).

