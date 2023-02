Zoom sur l’intelligence artificielle ChatGPT

Le secteur de la Technologie est connu pour avoir déclenché de nombreuses poussées de fièvre dans le passé. Pourtant, rarement une innovation n'avait généré un tel enthousiasme en si peu de temps : ouvert au public le 30 Novembre dernier, ChatGPT a rassemblé 1 million d'utilisateurs en seulement … 5 jours ! Dans ces conditions exceptionnelles, nous ne pouvions manquer de revenir sur la première déclinaison à destination du grand public de ce que l'on appelle le « Generative AI » (la génération de contenus par une Intelligence Artificielle).

Qu'est-ce que ChatGPT ?

ChatGPT est une intelligence artificielle dotée d'un canal de conversation (de type « chat » conversationnel), qui répond à des questions posées par des utilisateurs humains avec rapidité, précision et neutralité. ChatGPT a été nourri et entraîné pendant trois ans par la société Open AI avec une grande quantité de textes issus de l'Internet. Depuis son lancement public le 30 Novembre 2022, cette nouvelle application a déclenché un intérêt exponentiel, au vu des statistiques Google Trends ou des intérêts exprimés sur Twitter.

Que sait-on de la société Open AI, la société à l'origine du lancement de ChatGPT ?

Open AI est une société de recherche en intelligence artificielle créée en 2015 notamment par Sam Altman et Elon Musk. Elle vise à promouvoir une intelligence artificielle qui soit au service de l'humanité. Open AI s'est transformée depuis sa création, passant d'une organisation sans but lucratif à une société qui s'autorise des profits (limités) dont la finalité est surtout de parvenir à attirer à la fois les meilleurs talents de la data science et les capitaux pour financer son développement. Open AI est une société non-cotée en Bourse qui aurait déjà : 1) plusieurs centaines d'employés, 2) levé plus de 2 milliards de capital via des investisseurs comme Microsoft ou AWS (la filiale de Services Internet d'Amazon) ; 3) une trilogie d'applications aux noms, en apparence bizarres mais qui ont vocation à devenir des standards : ChatGPT ; DALL- E 2 et Whisper.

Quelles sont les premières applications de ChatGPT ?

Le modèle de traitement du langage utilisé par cette intelligence artificielle est connu sous le nom de GPT-3. Il constitue une révolution technologique car il s'applique à un immense champ des possibles. En effet, ChatGPT se contente en théorie de répondre aux questions des utilisateurs. En pratique, tous les problèmes de la vie quotidienne peuvent lui être soumis: depuis l'élaboration d'un régime alimentaire jusqu'à la résolution d'un problème mathématique ou la rédaction d'une dissertation sur un thème donné, etc. GPT-3 représente donc un saut quantique majeur par rapport à l'étape précédente de l'intelligence artificielle, que la recherche sur Google symbolise.

Face à l'étendue très large des domaines auxquels ChatGPT peut répondre, le nombre d'utilisateurs potentiels de cet outil semble immense. Cela peut aller d'un étudiant cherchant une aide bienvenue (et rapide) pour rédiger un devoir (voire sa thèse) à un journaliste, rédacteur ou écrivain désireux d'accélérer son processus de création en passant par la ménagère confrontée à un problème pratique de la vie quotidienne…

Consulter l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Aucune des entreprises susmentionnées ne constitue une recommandation d'investissement.