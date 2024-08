Zoom sur l’impact des industries lourdes sur les émissions des gaz à effet de serre

ODDO BHF AM

D'après les dernières données du GIEC, l'industrie est responsable d'environ 24% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Quatre secteurs, que l'on peut qualifier d'industrie lourde, concentrent à eux-seuls les deux tiers de ces émissions : le ciment, la pétrochimie, l'acier, et l'aluminium.

Si le chemin est complexe pour mettre en œuvre une trajectoire zéro émission nette, la multiplication par trois sur les cinq dernières années (48,6 Md$ en 2023) des investissements de décarbonation dans l'industrie est très encourageante. Des technologies déployées jusqu'aux politiques de soutien qui commencent à voir le jour, la décarbonation de l'industrie recèle un potentiel de croissance et d'innovations créateurs de valeur au sein de l'univers d'investissement du fonds ODDO BHF Green Planet.

DES OPPORTUNITES TECHNOLOGIQUES A SAISIR

Les industries lourdes ont jusqu'à présent eu recours à deux sources principales de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, l'utilisation de matières premières recyclées (métaux, plastiques) et l'achat d'énergies propres . Pour autant, l'accélération constatée des investissements ces dernières années porte essentiellement sur des projets autour de deux technologies qui ont vacation à s'intégrer au cœur des processus de production d'ici 2030, l'hydrogène bas carbone et la séquestration de carbone .

Encore marginale aujourd'hui avec 0,5 million de tonnes de capacités, la production annuelle d'hydrogène bas carbone pourrait être multipliée par 30 d'ici 2030 pour atteindre 15 millions de tonnes. Plus de la moitié des projets annoncés concernent l'hydrogène « vert », produit à partir de l'électrolyse de l'eau alimentée par une source d'énergie renouvelable. Mais l'hydrogène « bleu », produit à partir de gaz naturel avec capture de carbone reste économiquement le plus attractif à court terme et bénéficie d'une demande forte en provenance des Etats-Unis et d'Asie. Aujourd'hui, les secteurs de la pétrochimie (17% de la demande) et du raffinage (19% de la demande) sont les principaux vecteurs de croissance de l'hydrogène bas carbone, alors que plusieurs projets annoncés en 2023 concernent aussi le secteur de l'acier.

Les investissements mondiaux dans le captage et la séquestration de carbone ont presque doublé en 2023 pour la deuxième année consécutive pour atteindre un montant record de 11,3 Md$. Si la technologie dominante d'ici 2030 devrait rester la capture « liquide » (reposant sur des boucles chimiques mettant en contact l'air capté avec une solution basique aqueuse type hydroxyde de potassium ayant pour effet de retirer le CO2), la capture « solide » (basée sur des absorbants solides) semble prometteuse à plus long terme, notamment dans le secteur du ciment. A la lumière des projets annoncés, la production d'hydrogène et d'électricité devrait dominer le marché du captage de CO2 d'ici 2030 (36% des capacités annoncées), mais les cimentiers continuent d'augmenter leur capacité à un rythme rapide avec près de 28 millions de tonnes de captage de CO2 par an qui devraient être mises en service.

(...)

