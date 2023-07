Zoom sur l'impact de l'intelligence artificielle sur les modèles économiques existants

ODDO BHF AM

Le lancement de ChatGPT en fin d'année dernière a braqué les projecteurs sur l'intelligence artificielle en rendant concrets aux yeux de tous certains de ses usages et en soulevant de nombreuses questions sur l'ampleur de son impact sur les modèles économiques existants. La publication début mai de Chegg, entreprise américaine de technologie dans le domaine de l'éducation, a amplifié ce phénomène puisque la société a communiqué des perspectives assombries par les effets de l'intelligence artificielle. Dans un mouvement frénétique caractéristique des marchés financiers, les investisseurs se sont alors rués sur les valeurs technologiques et ont délaissé sans discernement les sociétés présumées « disruptées » face à l'irruption de l'intelligence artificielle.

L'émergence de l'intelligence artificielle dans nos économies constitue à n'en pas douter une rupture technologique majeure qui impactera de nombreuses industries de manière significative. A l'instar des disruptions passées, elle transformera de nombreux business model et offrira des gains de productivité dont personne ne mesure véritablement l'ampleur aujourd'hui. Ces sauts de technologie s'accompagnent généralement d'une forme d'euphorie sur les marchés financiers qui se reflète dans la forte concentration des performances boursières sur les acteurs présumés seuls bénéficiaires de cette transformation.

La configuration actuelle n'est pas sans rappeler certains excès observés lors de la bulle internet de 2000. Rappelons que des 5 plus grosses capitalisations boursières américaines en 2000, seule Microsoft fait encore partie des principales capitalisations actuelles, tandis que Meta n'existait pas encore, que Google n'était pas cotée et qu'Amazon était une small cap. Il convient donc de faire preuve de discernement car l'impact d'une rupture technologique est par définition long et difficile à délimiter et que les gagnants comme les perdants de demain le sont également.

(...)

Consultez l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous :