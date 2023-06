Zoom sur l’IA générative : les opportunités potentielles pour l’économie et la société

ODDO BHF

Il est rare qu'une innovation technologique rencontre un tel écho en si peu de temps. Dans les cinq jours qui ont suivi le lancement public de ChatGPT à la fin du mois de novembre, le chatbot a gagné un million d'utilisateurs ; deux mois plus tard, il en comptait 100 millions.

ChatGPT est un système de chatbot conversationnel piloté par l'Intelligence Artificielle (IA) qui peut répondre à des questions posées par des utilisateurs humains. Nous pensons qu'un énorme marché est en train d'émerger pour la génération de contenu grâce à l'intelligence artificielle ; on parle d'IA générative. Toutes les industries seront touchées par ce phénomène, que ce soit en réorganisant les flux de travail, en réalisant d'importants gains de productivité ou en ouvrant de nouvelles opportunités commerciales.

De nombreuses entreprises sélectionnées sur la base de notre approche d'investissement axée sur la « qualité » utilisent déjà l'IA aujourd'hui : outre les entreprises d'IA bien connues de l'industrie technologique, des entreprises moins connues d'autres secteurs bénéficient également du développement de l'IA, comme le montrent les exemples ci-dessous.

Les fournisseurs de services d'information professionnels, tels que le britannique RELX*, ont déjà de nombreuses années d'expérience dans l'utilisation de la technologie de pointe de l'IA. Récemment, RELX a fait état de l'intégration de l'IA dans "LexisNexis", un logiciel destiné aux avocats. Les avantages de ces bases de données professionnelles sont un contenu fermé (sources juridiques non publiques), des mises à jour quotidiennes multiples et des données contrôlées en permanence par des experts. L'utilisation de l'IA générative permet aux utilisateurs d'effectuer des recherches plus rapides dans un environnement sécurisé et fiable.

Les entreprises de la chaîne de valeur des semi-conducteurs bénéficient de la révolution de l'IA de deux manières. Premièrement, le traitement et le stockage rapides d'énormes quantités de données nécessitent un nombre croissant de semi-conducteurs et de microprocesseurs. Deuxièmement, l'intelligence artificielle est de plus en plus utilisée dans le développement de puces à haute performance, en particulier dans le processus de simulation. La société américaine Synopsys*, avec sa suite "Synopsys.ai", est l'un des fournisseurs les plus avancés de logiciels pour le développement de puces assisté par l'IA.

L'utilisation de l'intelligence artificielle entraînera également des gains d'efficacité considérables dans le domaine de la technologie médicale. Les fabricants de caméras endoscopiques de pointe, comme l'entreprise américaine Stryker*, fournissent aux chirurgiens des évaluations en temps réel basées sur la reconnaissance automatique des images, ce qui contribue à minimiser les erreurs de traitement.

Dans l'analyse d'échantillons cellulaires, les fabricants d'équipements tels que Thermo Fisher* appliquent également la technologie de reconnaissance d'images ainsi que de diagnostics fondés sur des bases de données et basés sur l'apprentissage automatique. La qualité du diagnostic s'améliore constamment et le nombre de domaines d'application devrait continuer à augmenter.

Il n'est pas encore possible de prédire exactement comment l'utilisation de l'IA générative affectera l'économie et la société. Cependant, les exemples suggèrent que pour de nombreuses entreprises, l'avenir de l'IA a déjà commencé, c'est pourquoi les investisseurs feraient bien de garder un œil sur ce sujet.

*Aucune des entreprises susmentionnées n'est visée par une recommandation d'investissement.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

