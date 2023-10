Zoom sur l’évolution des bénéfices des entreprises après publication de leurs résultats

information fournie par ODDO BHF AM • 12/10/2023 à 17:10

Malgré la hausse des taux d'intérêt et les incertitudes macro-économiques, les principaux indices boursiers sont en hausse. L'évolution des bénéfices des entreprises est probablement le facteur le plus important pour la progression des cours à long terme. Comme chaque trimestre, les entreprises du monde entier ont à nouveau publié leurs comptes et communiquées sur les tendances actuelles. Nous résumons.

Les déceptions sont plus prononcées en Europe et dans les secteurs cycliques

D'ordinaire, la majorité des entreprises dépassent les attentes du marché, généralement fixées avec prudence. Toutefois, au cours de la saison de publication des résultats du deuxième trimestre 2023, seule une entreprise sur deux en Europe a dépassé les attentes en matière de bénéfices.

Des déceptions ont notamment été enregistrées dans le secteur cyclique des matières premières, car l'économie globale s'est affaiblie et les prix des matières premières ont baissé de manière significative par rapport aux niveaux élevés de 2022. Les entreprises des secteurs de la construction et de l'immobilier ont également souffert de l'environnement économique et des taux d'intérêt difficiles.

Poursuite de la croissance structurelle dans de nombreux segments clés, en particulier sur les marchés américains

En parallèle, la saison des bénéfices a été nettement meilleure sur le marché boursier américain. Près de 80 % des entreprises ont dépassé les attentes du marché. Cela montre clairement que les indices d'outre-Atlantique se concentrent davantage sur les secteurs de croissance. Dans le secteur des technologies de l'information, près de 9 entreprises sur 10 ont pu dépasser les attentes.

Le secteur de l'intelligence artificielle, en particulier, reste en plein essor. Le fabricant américain de puces d'intelligence artificielle NVIDIA a une nouvelle fois réussi à dépasser les prévisions de ventes et de bénéfices de plus de 20 %. D'autres sociétés informatiques telles qu'Alphabet et Amazon ont également excellé en réalisant de solides bénéfices.

Les entreprises des secteurs défensifs de la santé et de la consommation ont enregistré des résultats tout aussi bons. Après tout, même dans un environnement économique plus difficile, les gens ne réduisent jamais leurs dépenses de première nécessité.

