ZOOM-Starlink d'Elon Musk devance l'Amazon de Jeff Bezos alors que les compagnies aériennes s'empressent de développer le Wi-Fi à bord

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les accords entre Starlink et les compagnies aériennes se sont multipliés depuis 2022

* American et Southwest étendent la présence de Starlink aux États-Unis

* Amazon Leo riposte avec Delta et JetBlue

* Le Wi-Fi gratuit remet en question l'équation des coûts des compagnies aériennes

par Rajesh Kumar Singh

La volonté des compagnies aériennes mondiales d'attirer les clients haut de gamme fait du Wi-Fi rapide en vol un avantage de plus en plus important, transformant un service payant autrefois irrégulier en un nouveau champ de bataille entre Starlink d'Elon Musk et le réseau satellite Amazon Leo de Jeff Bezos.

Starlink, qui exploite environ deux tiers de tous les satellites en orbite et constitue la principale source de revenus de SpaceX SPCX.O , a signé 11 nouveaux contrats avec des compagnies aériennes à l'échelle mondiale depuis le début de l'année 2026, après 22 en 2025 et huit en 2024, contre trois en 2022, selon Valour Consultancy, un cabinet de veille aéronautique. Amazon, qui continue de développer sa constellation de satellites Leo, risque de subir un revers après l'échec d'une fusée Blue Origin le mois dernier . L'entreprise a signé ses premiers contrats, concluant des accords avec Delta Air Lines DAL.N et JetBlue Airways JBLU.O .

L'installation de Starlink ou du haut débit par satellite d'Amazon représente un investissement considérable pour les compagnies aériennes, pouvant atteindre des centaines de millions de dollars pour les grandes flottes. Mais comme les transporteurs s'appuient de plus en plus sur des produits haut de gamme pour augmenter leurs marges, ils devraient s'engager davantage dans les années à venir, a déclaré Decius Valmorbida, président de la division voyages chez Amadeus, une entreprise de technologie du voyage, qualifiant cette technologie de « révolutionnaire ».

« Cela va devenir une nécessité que chaque compagnie aérienne s'empressera de se procurer. C'est en train de devenir un incontournable », a déclaré Decius Valmorbida à Reuters.

Starlink, qui utilise des milliers de satellites en orbite basse plutôt que des satellites géostationnaires plus gros et plus lents, est plusieurs fois plus rapide que les systèmes traditionnels, selon Ookla, une société d'analyse du haut débit.

Signe de la demande dans l’ensemble du secteur aérien, Southwest Airlines LUV.N a déclaré avoir choisi Starlink pour sa « rapidité de mise sur le marché », mais n’a pas écarté Leo d’Amazon alors qu’elle s’efforce de proposer le Wi-Fi le plus performant du secteur. « Il existe plusieurs façons d’y parvenir », a déclaré à Reuters Tony Roach, directeur de la clientèle et de la marque chez Southwest.

American Airlines AAL.O a annoncé fin mai qu'elle équiperait plus de 500 avions à fuselage étroit de Starlink à partir de début 2027.

RYANAIR REJETTE STARLINK POUR DES RAISONS DE COÛT Tout le monde n'est pas convaincu. Le directeur général de Ryanair, Michael O'Leary, a exclu l'adoption de Starlink, invoquant les coûts et la consommation de carburant liés aux antennes, ce qui a déclenché une vive polémique avec Musk .

Les analystes de Jefferies estiment que le déploiement de Starlink par American Airlines pourrait coûter entre 150 millions (XX millions d'euros) et 250 millions (XX millions d'euros) de dollars pour l'équipement et l'installation, sur la base de sa flotte, avant les frais de service annuels qui pourraient dépasser 60 millions (XX millions d'euros) de dollars. Reuters n'a pas pu identifier d'estimations publiques équivalentes pour les déploiements par les compagnies aériennes du système Leo d'Amazon.

STARLINK DE MUSK CONTRE AMAZON LEO DE BEZOS

Lluc Palerm, directeur de recherche chez Analysys Mason, a déclaré que le Wi-Fi en avion « deviendra un champ de bataille » entre Starlink et Amazon Leo, même si Amazon reste limité car sa constellation de satellites en est à ses balbutiements.

SpaceX détient désormais des contrats Starlink couvrant plus de 7 000 avions, consolidant ainsi une avance « indéniable », a déclaré Daniel Welch, consultant senior chez Valour Consultancy.

Palerm a ajouté que les premiers gains de Starlink sont significatifs car changer de fournisseur est coûteux: les avions doivent être mis hors service pour les installations, les équipements embarqués sont spécifiques à chaque fournisseur et les contrats s'étendent généralement sur plusieurs années. Ces ventes aux compagnies aériennes interviennent alors que l'introduction en bourse record de SpaceX, prévue prochainement , a attiré l'attention des investisseurs sur l'expansion de Starlink au-delà du haut débit grand public. Selon le dossier d'introduction en bourse de SpaceX, Starlink a généré 11,4 milliards (XX milliards d'euros) de dollars sur les 18,67 milliards (XX milliards d'euros) de dollars de chiffre d'affaires de SpaceX en 2025, ce qui en fait de loin la plus grande source de revenus de l'entreprise.

Starlink met l'accent sur la vitesse et la simplicité d'installation, tandis qu'Amazon propose un écosystème technologique plus large, comprenant le cloud computing, le divertissement et des liens vers le commerce de détail, qui, selon elle, peuvent aider les compagnies aériennes à offrir à leurs passagers bien plus qu'une simple connectivité de base.

Le choix d'Amazon Leo par Delta illustre cette distinction. La compagnie aérienne a sélectionné Amazon Leo pour un premier lot de 500 appareils à partir de 2028, s'appuyant sur sa relation avec Amazon Web Services.

Les fournisseurs historiques de Wi-Fi en vol, notamment Viasat VSAT.O , Intelsat, Panasonic Avionics et Hughes, restent présents dans les grandes flottes, avec des offres de secours multi-orbites et une couverture sur des marchés où les nouveaux fournisseurs Leo sont encore confrontés à des obstacles réglementaires.

LE WI-FI RAPIDE AIDE LES COMPAGNIES AÉRIENNES À GÉNÉRER D'AUTRES REVENUS

Pour les compagnies aériennes, un Wi-Fi plus rapide ne sert pas seulement à divertir les passagers. Il offre aux transporteurs un autre moyen d'attirer les clients vers des programmes de fidélité et de commercialiser des vols, des surclassements et des cartes de crédit une fois le voyage terminé.

Une étude publiée en 2025 dans le Journal of Air Transport Management a révélé que la disponibilité du Wi-Fi était liée à une part de passagers plus élevée sur les liaisons étudiées. Chez Southwest, le premier avion équipé de Starlink devrait être opérationnel d'ici la fin du mois et la compagnie aérienne vise plus de 300 conversions d'ici la fin de l'année, bien que les dirigeants aient précisé que le rythme dépendra de la rapidité avec laquelle Starlink pourra fournir les équipements.

« Je veux vous donner de moins en moins de raisons de réserver auprès d’une autre compagnie aérienne ou d’avoir l’impression que vous devez voyager avec une autre compagnie », a déclaré Bob Jordan, directeur général de Southwest.

Delta a indiqué que plus de 163 millions de membres SkyMiles ont utilisé son Wi-Fi gratuit depuis 2023, ce qui montre l'ampleur de l'engagement des passagers que les compagnies aériennes développent autour de la connectivité à bord.

United Airlines UAL.O indique que le Wi-Fi Starlink gratuit pour les membres MileagePlus couvre désormais plus de 25 % de ses vols quotidiens, la couverture de l'ensemble de la flotte étant prévue d'ici fin 2027.

« Cela va constituer un facteur de différenciation par rapport à toutes les autres compagnies aériennes », a déclaré Scott Kirby, directeur général de United.