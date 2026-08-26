Zoom recule après avoir publié des prévisions de bénéfices décevantes pour le troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 août - ** L'action Zoom Communications ZM.O recule de 5,43 % à 95,44 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** La société a annoncé mardi un bénéfice prévisionnel pour le troisième trimestre inférieur aux attentes de Wall Street , indiquant que la concurrence reste intense malgré ses efforts pour renforcer ses services grâce à des fonctionnalités d'IA

** La société prévoit pour le troisième trimestre un bénéfice ajusté compris entre 1,46 et 1,48 dollar par action, en deçà de l'estimation moyenne des analystes de 1,50 dollar par action

** Ces perspectives moroses éclipsent les résultats supérieurs aux prévisions enregistrés au deuxième trimestre en termes de chiffre d'affaires et de bénéfice, et interviennent alors que ZM est confrontée à des concurrents tels que MSFT.O Teams de Microsoft et Google Meet de GOOGL.O , filiale d'Alphabet

** Sur 31 courtiers, 17 attribuent à l’action la recommandation "acheter" ou supérieure, 13 "conserver" et 1 "vendre" ou inférieure; leur objectif de cours médian est de 120 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse d’environ 17 % depuis le début de l’année