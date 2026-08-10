ZOOM-Les prêteurs examinent de près le financement des centres de données américains alors que l'opposition locale s'intensifie

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* Les banquiers privilégient les territoires offrant de meilleures perspectives en matière d'obtention de permis et présentant moins de risques de retards dans la réalisation des projets

* Un responsable de Bank of America affirme que le soutien de la communauté est tout aussi important que les autorisations et le crédit

* Goldman Sachs prévoit que les grandes entreprises technologiques dépenseront plus de 6 000 milliards de dollars dans le développement de l'IA d'ici 2030

par Saeed Azhar et Tatiana Bautzer

La course au financement de l’essor des centres de données aux États-Unis oblige les banques et les gestionnaires d’actifs à faire face à un risque supplémentaire: l’opposition politique et locale.

Une multitude de projets se heurtent à des obstacles ou font face à une opposition, ce qui impose un niveau supplémentaire de diligence raisonnable aux banques et aux financiers chargés d’évaluer les opportunités. Des banquiers de haut rang ont déclaré à Reuters qu’ils examinaient attentivement les préoccupations locales lorsqu’ils évaluent les prêts destinés à ces projets et qu’ils privilégient les projets situés dans des États plus favorables aux centres de données. Ils restent néanmoins désireux d’investir dans ce secteur en pleine effervescence ou de le financer.

« Je m’attacherai principalement à deux éléments. Le premier est l’état d’avancement du projet… Le deuxième aspect que j’examine est la qualité de crédit du projet », a déclaré Karen Fang, responsable mondiale des infrastructures et de la finance durable chez Bank of America. « L’état d’avancement désigne l’obtention de tous les permis et autorisations requis, ainsi que le soutien de la population locale qui vivra à proximité. » Partout dans le monde, les gouvernements, les régulateurs et les municipalités prennent de plus en plus de mesures visant à geler, restreindre ou interdire la construction de centres de données . Les centres de données, utilisés pour le stockage dans le cloud et le calcul en intelligence artificielle, suscitent des inquiétudes à l’échelle nationale chez les riverains, qui se plaignent du bruit et de leur aspect, et s’inquiètent de la hausse de leurs factures d’électricité et de leur forte consommation d’eau .

Les banques de Wall Street, notamment JPMorgan JPM.N , Morgan Stanley MS.N et Bank of America BAC.N , fournissent des conseils en matière de financement de ces projets.

Les banques procèdent à une diligence raisonnable approfondie avant de financer des projets d’infrastructure d’IA, comprenant notamment des analyses techniques, environnementales, d’urbanisme, d’évaluation et d’assurance.

Compte tenu de la forte opposition, les prêteurs craignent de perdre du temps sur des projets qui pourraient ne pas aboutir ou subir des retards, ce qui les amène à examiner les propositions avec encore plus de minutie. Les préoccupations de la population font partie intégrante des évaluations du risque de crédit pour les centres de données, a déclaré une source bancaire.

« La charge de travail nécessaire à la mise en place d’un prêt bancaire pour l’un de ces projets est considérable », a déclaré Kevin Curtin, responsable des activités de banque d’investissement dans les infrastructures d’IA chez JPMorgan.

« La mise en place de l’accord de crédit n’est qu’un début. Tout au long de la construction, les promoteurs doivent démontrer en permanence que le projet reste conforme aux clauses financières et aux exigences de suivi convenues avec les prêteurs avant chaque tirage. »

Sharon Yeshaya, directrice financière de Morgan Stanley, a déclaré que la société était « très consciente » des risques. « Il s’agit d’un secteur à forte intensité capitalistique et dépendant des capitaux, et nous sommes là pour aider nos clients à lever, syndiquer et garantir ces besoins en capitaux, ainsi qu’à trouver des contreparties aux risques », a-t-elle ajouté.

Une source au sein d’une société de capital-investissement a indiqué que les prêteurs tiennent compte de l’opinion publique lorsqu’ils évaluent les risques d’un projet, et que les autorisations et permis restent indispensables avant que le financement puisse être mis en œuvre.

RISQUES LIÉS AUX PROJETS

Au premier trimestre 2026, au moins 75 projets d’une valeur totale d’environ 130 milliards de dollars se sont heurtés à une opposition locale, selon le cabinet d’études Data Center Watch. Les grandes entreprises technologiques dépenseront plus de 6 000 milliards de dollars dans l’IA d’ici 2030 — soit plusieurs fois les capitaux investis dans les infrastructures Internet pendant la bulle Internet, selon les prévisions de Goldman Sachs. Les banques entament généralement les discussions sur le financement d’un projet au moins un an avant le début des travaux et entretiennent un dialogue régulier avec les promoteurs au fur et à mesure de l’avancement du projet, a indiqué une autre source bancaire, ce qui signifie que les problèmes rencontrés peuvent entraîner une perte de temps et d’énergie due à des vérifications supplémentaires.

Les banques sont impliquées dans plusieurs projets confrontés à des actions menées par les communautés locales. Par exemple, des banques telles que JPMorgan et Morgan Stanley ont géré l’émission d’obligations d’une valeur de 12,3 milliards de dollars pour le compte de BlackRock, partenaire de Meta dans le cadre d’un projet de centre de données à El Paso, au Texas, selon une fiche de conditions consultée par Reuters. Certains habitants s’opposent au projet. JPMorgan, Morgan Stanley et BlackRock ont refusé de commenter, tandis que Meta a déclaré que l’entreprise dialoguait activement avec les habitants, les responsables municipaux et les organisations locales. L’opérateur de centres de données QTS, détenu par la société de capital-investissement Blackstone, n’a pas sollicité de prêteurs pour obtenir un financement bancaire destiné à son projet de centre de données Prince William Digital Gateway en Virginie , désormais abandonné, a indiqué une source proche du dossier. Le projet s’était heurté à une forte opposition locale. QTS a refusé de commenter. Des sociétés telles que Morgan Stanley et KKR Capital Markets figuraient parmi les principaux arrangeurs d’une ligne de crédit de 9,7 milliards de dollars accordée à l’opérateur de centres de données CyrusOne, basé à Dallas, qui se heurte à l’opposition des riverains concernant son centre de 500 millions de dollars dans le comté de Sangamon, dans l’Illinois, selon NPR.

CyrusOne a déclaré disposer d’un financement pour le projet, sans fournir de détails. Des garanties sont en place pour les bailleurs de fonds, car une partie de la ligne de crédit ne pourra être utilisée pour la nouvelle construction que si tous les permis et baux sont en place, a indiqué l’une des sources. Morgan Stanley et KKR ont refusé de commenter. Bank of America, l’un des plus grands prêteurs américains aux entreprises du secteur de l’IA, est également agent de structuration et l’un des conseillers financiers de Related Digital , le promoteur d’un campus de centres de données de 16 milliards de dollars à Saline Township, dans le Michigan, spécialement conçu pour Oracle. Le projet a rencontré l’opposition des riverains mais se poursuit. BofA a refusé de commenter.

PRISE EN COMPTE DU RISQUE

Un banquier senior d’un établissement de crédit étranger a déclaré que les investisseurs parvenaient de mieux en mieux à évaluer les risques potentiels d’annulation, car la demande en puissance de calcul devrait rester élevée.

Pour tenter d’apaiser les inquiétudes, les exploitants de centres de données s’efforcent d’anticiper les problèmes dès la phase de proposition de leurs projets, en envisageant des mesures telles que la mise en place d’une production d’électricité sur site.

« De nombreuses entreprises qui construisent de nouveaux centres de données dédiés à l’IA s’efforcent de répondre à ces préoccupations », a déclaré Rajat Rana, du cabinet Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP.