ZOOM-Les exportateurs de carburant américains et indiens tirent profit de l'incertitude liée à l'approvisionnement en période de guerre

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* Les raffineurs indiens et américains intensifient leurs exportations alors que les conflits perturbent l'approvisionnement

* Les exportations américaines de produits pétroliers propres ont atteint un niveau record en juillet, selon Kpler

* Les importateurs paient des primes élevées pour éviter les pénuries de carburant sur le marché intérieur

* Les exportateurs indiens font face à une concurrence acharnée de la part de la Chine et des raffineurs américains

par Mohi Narayan et Shariq Khan

Les raffineurs de pétrole en Inde et aux États-Unis profitent d’une aubaine alors que les guerres en Iran et en Ukraine ont perturbé l’approvisionnement mondial en carburant , fait grimper les prix et poussé les importateurs à se disputer les barils en plein cœur de la saison estivale de conduite dans l’hémisphère nord.

Épargnées par les attaques ou les blocus maritimes, les raffineries indiennes et américaines ont intensifié leurs exportations vers des pays qui dépendaient auparavant des achats en provenance du Moyen-Orient et de la Russie. Tant que ces conflits perturberont ces approvisionnements, les raffineurs indiens et américains devraient continuer à engranger des milliards de dollars grâce à la hausse de leurs exportations, selon les analystes et les traders.

“L’Inde continuera à jouer le rôle de fournisseur de rééquilibrage pour l’Asie lorsque les marchés régionaux se resserreront”, a déclaré Lin Ye, vice-président du cabinet de conseil Rystad Energy.

Le taux d’utilisation constamment élevé des raffineries axées sur l’exportation, telles que Reliance et Nayara, a permis à l’Inde de répondre au resserrement des équilibres régionaux, a ajouté M. Ye. Aux États-Unis, les raffineurs ont exporté des distillats, notamment du diesel et du fioul domestique, à un rythme record de 1,9 million de barils par jour au cours de la semaine s’achevant le 7 août, selon les données gouvernementales, tandis que les exportations de kérosène, à 443 000 bpd, ont frôlé le record de 455 000 bpd atteint en mai. Le volume mondial de raffinage a chuté à environ 89 millions de barils par jour en juillet,soit une baisse de 5 millions de barils par jour par rapport à l’année dernière , selon les données de l’Agence internationale de l’énergie. La demande mondiale de pétrole dépasse les 100 millions de barils par jour, selon les chiffres de l’AIE.

LA DEMANDE DES ACHETEURS RESTE SOLIDE Les importations en provenance d’Indonésie, premier acheteur d’essenced’Asie , sont restées soutenues, la consommation en août s’établissant à environ 11 à 12 millions de barils, contre 9 à 10 millions de barils le mois dernier, a indiqué un négociant basé à Singapour. L’Indonésie achète généralement de l’essence d’indice d’octane compris entre 88 et 92, principalement en provenance de l’Inde, de Singapour et de la Corée du Sud. Rystad estime que la demande indonésienne s’établira en moyenne à environ 636 000 barils par jour au troisième trimestre et à 641 000 barils par jour au quatrième, contre une moyenne annuelle de 631 000 barils par jour en 2025. La demande indonésienne en carburant devrait être relativement plus élevée cette année, à environ 690 000 barils par jour, car le marché national des carburants, fortement subventionné, n’a pas été aussi durement touché par le choc des prix du brut, selon le cabinet de conseil Wood Mackenzie. Les exportateurs américains de carburants se sont jusqu’à présent concentrés sur la conquête des marchés européens, qui étaient auparavant de grands importateurs de pétrole du Moyen-Orient, ainsi que sur les pays d’Amérique latine et d’ailleurs qui dépendaient auparavant du pétrole russe, comme le montrent les données de Kpler. Le Brésil, l’un des principaux acheteurs de diesel russe, a importé 196 000 barils par jour de diesel en provenance des États-Unis le mois dernier, soit plus du double des volumes enregistrés en juin, après que Moscou a prolongé l’interdiction d’exporter du carburant jusqu’en janvier 2027, selon les données de Kpler.

APPRIVOISER LE DRAGON

Les raffineurs indiens et américains pourraient n’avoir pour seul concurrent que la Chine, qui a historiquement dominé les exportations de carburant vers l’Asie.

“D’autres exportateurs, tels que la Corée du Sud, n’offrent qu’une croissance limitée des volumes, car les incertitudes concernant l’approvisionnement en brut pèsent sur les taux d’utilisation des raffineries”, a déclaré Wood Mackenzie. La Chine a assoupli les limites sur les exportations à compter de juillet, les exportations bondissant à 1,1 million de tonnes (9 295 000 barils) contre 240 860 tonnes en juin, a indiqué LSEG Research dans une note. En ce qui concerne la demande en carburants, les États-Unis etl’Inde sont en pleine saison de pointe pour la consommation d’essence et de carburants de transport, ce qui limite les quantités que leurs raffineries peuvent exporter. La demande américaine d’essence s’est établie en moyenne à près de 9 millions de barils par jour la semaine dernière, un niveau à peu près équivalent à celui de l’année dernière , selon les données gouvernementales. La demande de kérosène dans le pays s’est élevée en moyenne à environ 2 millions de barils par jour la semaine dernière, bien au-dessus des 1,6 million de barils par jour enregistrés à la même période l’année dernière. L’Inde devrait également être un moteur clé de la demande mondiale de carburants dans un avenir prévisible, sa consommation devant augmenter tout au long de la prochainedécennie, ce qui devrait retenir une plus grande partie du carburant sur le territoire national.

ÉQUILIBRE FRAGILE Les équilibres mondiaux entre l’offre et la demande ont connu des fluctuations brutales pendant les conflits, ont indiqué des traders et des analystes, une volatilité qui a entraîné une réductiondes stocks plus rapide que leur reconstitution. Wood Mackenzie estime que les stocks asiatiques d’essence pourraient rester inférieurs à la moyenne sur cinq ans jusqu’à la fin de l’année 2026, s’établissant en moyenne à environ 197 millions de barils pour le reste de l’année, contre environ 207 millions de barils au premier semestre.

“Si les perturbations de l’approvisionnement au Moyen-Orient persistent, les niveaux de stocks pourraient tomber en dessous de nos prévisions”, a déclaré Wood Mackenzie. Les raffineursaméricains ont donné la priorité à la production de kérosène plutôt qu’à celle d’essence en raison d’une demande à l’exportation plus forte pour ce carburant aérien. Cela a maintenu les stocks d’essence à un niveau inférieur à la normale pour cette période de l’année: à 208,7 millions de barils au 7 août, les stocks américains d’essence étaient inférieurs d’environ 6 % à la moyenne saisonnière sur cinq ans, selon les données gouvernementales. Les raffineurs américains fonctionnent également à un niveau proche de leur capacité maximale, presque sans interruption, depuis le début de la guerre en Iran, et les analystes s’interrogent sur la durée pendant laquelle cette situation pourra être maintenue. Ils ont un intérêt financier à maintenir ce rythme, car certains produits raffinés se vendent deux fois plus cher que le pétrole brut utilisé comme matière première, a déclaré Tom Kloza, analyste chez Gulf Oil. Pourtant, les entreprises américaines subissent également la pression du président Donald Trump pour qu’elles fassent baisser les prix de l’essence sur le marché intérieur, unsujet politiquesensible pour son Parti républicain, qui mène campagne pour conserver sa faible majorité au Congrès lors des élections de mi-mandat de novembre. L'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) a revu à la hausse ce mois-ci ses prévisions concernant le prix moyen de l'essence à la pompe pour 2026 , le portant à 2,91 dollars, soit environ 6 % de plus que ses prévisions précédentes, mais bien en deçà du prix moyen actuel à la pompe, qui dépasse les 4 dollars le gallon. Pour satisfaire aux exigences de Trump, les raffineurs américains doivent trouver un équilibre délicat entrel'approvisionnementdumarchénationaletla poursuite de marges d'exportation élevées.

“Les marges de raffinage du diesel pourraient baisser de 20 dollars le baril si la Maison Blanche se contentait d’évoquer d’éventuelles restrictions à l’exportation, ce qui ferait chuter les prix de près de 50 cents le gallon en un clin d’œil”, a déclaré M. Kloza.

Le prix moyen du diesel à la pompe aux États-Unis s’élevait à 5,47 dollars le gallon mardi, soit près de 50 % de plus que l’année dernière, selon l’association d’automobilistes AAA.

Les marges sur le diesel américain, mesurées par la différence entre le contrat à terme sur le diesel HOc1 et le contrat à terme sur le brut américain West Texas Intermediate CLc1 , ont atteint lundi un niveau record de plus de 102 dollars le baril, à la suite de nouvelles attaques contre des raffineries au Moyen-Orient et en Russie au cours des deux dernières semaines.