ZOOM-Les banques de Wall Street s'affrontent alors que la bataille pour les capitaux touche à sa fin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* JPMorgan et Bank of America exhortent la Fed à revenir sur la modification apportée aux exigences de fonds propres des GSIB

* Morgan Stanley et Goldman Sachs devraient tirer profit de cette disposition en matière de financement

* JPMorgan estime que la modification proposée lui ferait perdre 13 milliards de dollars d'allègement de fonds propres

par Pete Schroeder

Les banques les plus puissantes de Wall Street se sont battues côte à côte pendant des années pour assouplir les règles en matière de fonds propres, mais alors que la victoire est en vue, cette alliance s'est fissurée. Alors que la Réserve fédérale met la dernière main à une refonte en profondeur des règles de fonds propres, JPMorgan

JPM.N , Bank of America BAC.N , Goldman Sachs GS.N et Morgan Stanley MS.N se disputent au sujet d’un ajustement sur lequel pèsent des milliards de dollars, selon des documents publics et quatre personnes proches du dossier. L’enjeu porte sur une surtaxe de fonds propres que la Fed impose aux banques américaines d’importance systémique mondiale, ou GSIB. En mars, la banque centrale a proposé des modifications qui, selon elle, rendraient la surtaxe plus sensible aux risques , notamment en revoyant la manière dont elle traite les financements interbancaires à court terme, tels que les opérations de pension et les billets de trésorerie, qui, selon les régulateurs, sont susceptibles de se tarir en période de tensions sur les marchés. Cette initiative a surpris les dirigeants de JPMorgan et de BofA, les deux plus grands prêteurs américains disposant d’un financement par dépôts abondant, car elle profiterait à leurs concurrents commerciaux Morgan Stanley et Goldman Sachs, qui dépendent davantage du financement interbancaire à court terme, ont indiqué ces sources. Pour les dirigeants de JPMorgan et de BofA, cette conséquence attendue semblait en contradiction avec la raison principale pour laquelle les régulateurs du président républicain Donald Trump ont plaidé en faveur d’un allègement des exigences de fonds propres: stimuler les prêts à l’économie réelle .

D’une manière générale, le niveau de fonds propres d’une banque permet de déterminer le volume de crédits et d’opérations de trading qu’elle peut supporter, ainsi que le montant des dividendes qu’elle peut verser à ses actionnaires.

Si la proposition réduit globalement les exigences de fonds propres des banques, JPMorgan a estimé, dans une lettre adressée en juin à la Fed, qu’elle perdrait 13 milliards de dollars d’allègement supplémentaire en raison de cette modification des règles de financement, tandis que BofA perdrait 9 milliards de dollars. Goldman et Morgan Stanley, quant à elles, bénéficieraient toutes deux d’un allègement supplémentaire compris entre 1 et 2 milliards de dollars, a indiqué JPMorgan. L’association de défense des intérêts Better Markets, basée à Washington, est parvenue à la même conclusion: Goldman et Morgan Stanley sont celles qui devraient en bénéficier le plus. Cette divergence a déclenché des querelles de dernière minute entre les géants de Wall Street, ce qui pourrait compliquer les efforts de la Fed pour finaliser les réformes avant l’année prochaine, lorsque les démocrates devraient prendre le contrôle de la Chambre des représentants et renforcer la surveillance des régulateurs Trump.

“Ils vont devoir faire un choix”, a déclaré Christopher Appel, directeur de la politique bancaire chez Better Markets, en référence aux responsables de la Fed où il a travaillé de 2019 à mars dernier. Christopher Appel fait partie des nombreux responsables de la Fed qui ont quitté la banque centrale cette année, dans le cadre de la refonte des agences fédérales menée par l’administration. Il estime que la surtaxe constitue l’un des derniers remparts essentiels alors que les régulateurs réduisent les niveaux globaux de fonds propres, et que la révision proposée permettra de mieux évaluer les risques de financement.

“Il est absolument essentiel que la Fed prenne la bonne décision.”

Les porte-parole de la Fed, de JPMorgan, de Goldman et de Morgan Stanley ont refusé de commenter. BofA soutient les changements “qui favorisent les prêts aux petites entreprises, la création d’emplois et l’accessibilité financière”, a déclaré un porte-parole.

MANŒUVRES DE DERNIÈRE MINUTE À LA FED

Certes, les banques soutiennent la refonte des exigences de fonds propres de la Fed, mais y voient une occasion rare de maximiser leurs gains, ont indiqué ces sources.

Les dirigeants de JPMorgan et de BofA ont fait pression sur les responsables de la Fed, parfois lors de réunions conjointes, pour faire échouer la modification proposée, selon ces sources. Le principal argument des banques est que la nouvelle formule pourrait freiner leurs activités de crédit et nuire potentiellement à l’économie, tout en favorisant les opérations de trading plus risquées, selon ces sources et des commentaires publics.

“Telle qu’elle est proposée, la Réserve fédérale favoriserait les activités de trading au détriment des prêts aux petites entreprises et aux particuliers”, a écrit Stevie Baron, responsable des services bancaires aux entreprises chez JPMorgan, dans un billet de blog la semaine dernière.

Goldman et Morgan Stanley, quant à elles, poussent la Fed à finaliser rapidement cette modification, selon ces sources et les lettres de commentaires des banques, dans lesquelles elles font également valoir que cela améliorerait la sensibilité au risque de la règle.

Les dirigeants de JPMorgan et de Morgan Stanley ont rencontré des responsables de la Fed à au moins quatre reprises chacun depuis mars pour discuter de la proposition relative aux GSIB, comme le montrent des notes internes publiques de la Fed. Les quatre sources, qui ont souhaité garder l’anonymat pour évoquer des questions réglementaires sensibles, ont déclaré qu’il était difficile de savoir qui l’emporterait. La vice-présidente de la Fed chargée de la supervision, Michelle Bowman, a demandé aux banques de limiter leurs commentaires, a rapporté Reuters , et trois d’entre elles , ont déclaré qu’elles pensaient qu’elle s’en tiendrait strictement au projet actuel, en partie parce qu’elle souhaite finaliser la réglementation d’ici la fin de l’année.

LES BANQUES SE SONT BATTUES PENDANT DES ANNÉES POUR FAIRE RÉVISER LA SURTAXE

La Fed a mis en place la surtaxe applicable aux GSIB à la suite de la crise financière de 2007 à 2009. Elle comprenait initialement cinq facteurs de risque systémique pondérés à 20 %, dont le financement interbancaire à court terme. Collectivement, les GSIB ont fait pression pendant des années pour que cette règle soit révisée, arguant qu’elle était trop stricte et qu’elle ne mesurait pas correctement le risque. Mais ces efforts n’ont porté leurs fruits que lorsque la Fed a lancé une vaste révision des règles en matière de fonds propres en 2022, déclenchant une réaction sans précédent et unanime du secteur qui a conduit la banque centrale à proposer de modifier la surtaxe et à assouplir d’autres règles prévues en matière de fonds propres.

Actuellement, la Fed mesure le financement interbancaire à court terme sous la forme d’un ratio par rapport aux actifs pondérés en fonction des risques. Si cela a permis de normaliser les comparaisons entre les grandes banques d’importance systémique, cela a également porté la pondération du financement interbancaire à court terme dans le calcul global à environ 30 %. Pour corriger cela, la Fed a proposé de supprimer ce ratio et de mesurer simplement l’exposition absolue au financement interbancaire à court terme.

C’est une bonne nouvelle pour les GSIB présentant des ratios élevés. Selon les données fédérales de 2026, le financement interbancaire à court terme représentait 37 % du passif de Morgan Stanley et 30 % de celui de Goldman Sachs. Pour BofA, ce chiffre s’élevait à 24 %, et à 21 % pour JPMorgan.

Morgan Stanley s’est montrée particulièrement active pour faire adopter cette modification des règles de financement, ont indiqué deux de ces sources. Dans sa lettre de commentaires, la banque a fait valoir que ce changement pourrait renforcer la liquidité sur le marché des bons du Trésor — qui contribue à fixer les taux d’intérêt — en réduisant le montant des fonds propres que les banques doivent mettre de côté pour négocier des obligations d’État.

Goldman Sachs a fait valoir dans sa lettre que cette modification “permettrait d’aboutir à une mesure plus transparente et mieux fondée sur le plan économique”.