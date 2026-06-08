ZOOM-L'engouement pour les paris sur les élections américaines mettra à l'épreuve les mesures de contrôle contre le délit d'initié des marchés de prédiction

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Des experts mettent en garde contre les risques croissants de délit d'initié sur des plateformes telles que Kalshi et Polymarket

* Plusieurs milliers de candidats pourraient se présenter aux élections de novembre

* Les contrats électoraux sont de plus en plus détaillés, ce qui accentue l'asymétrie d'information et favorise les initiés, selon une organisation à but non lucratif

* Les ressources de la CFTC en matière d'application de la loi sont jugées insuffisantes pour relever ce défi

par Douglas Gillison

Les organismes de surveillance des marchés de prédiction pourraient avoir du mal à contrôler les paris sur les élections de mi-mandat aux États-Unis, alors que des milliers de courses électorales offrent aux initiés de plus en plus de moyens de gagner rapidement de l'argent sur un nombre croissant de plateformes, selon des experts et de nouvelles données. Une vague de transactions suspectes sur Kalshi et Polymarket, les deux principaux acteurs du marché, a ravivé les craintes que ces marchés en pleine expansion ne créent de nouvelles possibilités de délit d’initié. En avril, Kalshi a suspendu trois candidats au Congrès pour avoir parié sur leur propre élection, et les régulateurs enquêtent pour déterminer si l'ancien membre du Congrès George Santos s'est livré à un éventuel délit d'initié sur la plateforme. Cela pourrait bien n'être que la partie émergée de l'iceberg, ont déclaré des experts en délit d'initié. Avec au moins 6.590 sièges législatifs au niveau des États et au niveau fédéral à pourvoir cette année, la ruée attendue vers les paris mettra à l'épreuve les mesures de protection d'un marché novateur où le délit d'initié reste un concept juridiquement flou et où l'autorité de régulation est débordée, ont indiqué ces personnes. « Nous pourrions assister à une réaction tardive, voire à aucune réaction, si des délits d’initiés devaient se produire lors des élections de mi-mandat », a déclaré Ilya Beylin, professeur à la Seton Hall Law School qui a étudié la surveillance des marchés prédictifs. Des transactions suspectes ébranleraient la confiance des Américains dans la démocratie à un moment où les sondages montrent que beaucoup s’inquiètent déjà du danger qui menace le système, a-t-il ajouté.

Kalshi, Polymarket et la Commodity Futures Trading Commission, l’autorité de régulation des produits dérivés sur matières premières qui revendique la compétence sur les marchés prédictifs, affirment être parés pour relever ce défi grâce à divers outils de surveillance et autres ressources.

Les plateformes renforcent également leurs contrôles: Kalshi bloque les transactions liées aux élections effectuées par des politiciens et des membres de leur équipe de campagne, tandis que Polymarket sévit contre les transactions basées sur des informations privées. En avril, le Sénat américain a interdit aux membres et au personnel du Congrès de parier sur les marchés de prédiction. Les volumes mensuels combinés de transactions mondiales sur Kalshi et Polymarket ont été multipliés par près de cinq entre septembre et avril pour atteindre environ 24 milliards de dollars, contre environ 14 milliards de dollars par mois misés en moyenne l'année dernière via les sites de paris sportifs légaux aux États-Unis, selon le Pew Research Center.

« À mesure que l'innovation élargit la portée et la complexité de nos marchés, nous continuons à nous développer parallèlement, tant sur le plan opérationnel que technologique », a déclaré un porte-parole de la CFTC, ajoutant que l'agence « appliquerait la loi avec fermeté ». L'avocat de George Santos a refusé de commenter.

UNE ASYMÉTRIE CROISSANTE DE L'INFORMATION

Les marchés de prédiction permettent aux traders d'acheter et de vendre des contrats binaires "oui" ou "non" sur l'issue d'une série d'événements. Les traders peuvent parier, par exemple, sur le parti qui contrôlera le Congrès ou une assemblée législative d'État, ainsi que sur des élections individuelles et sur les événements liés à ces scrutins et à leurs candidats. Outre les quelque 470 courses au Congrès, 6.122 sièges législatifs au niveau des États et des territoires sont à pourvoir cette année, selon la Conférence nationale des législatures d'État, sans compter les élections locales pour les postes de procureur, de maire, de magistrat et d'autres fonctions. Chaque candidat s'entoure d'initiés: membres de l'équipe de campagne, sondeurs, collecteurs de fonds, donateurs, amis et famille.

Bien que le délit d’initié soit interdit sur les marchés des dérivés sur matières premières, les cas ont été relativement rares, ont indiqué des experts juridiques. Et en matière d’élections, il existe une multitude d’informations non publiques potentiellement pertinentes, allant de données de sondages non publiées à un scandale en gestation, dont certaines peuvent ne pas être bien comprises par les régulateurs, a déclaré Ilya Beylin.

"Ils devront apprendre, et ce processus d'apprentissage passe souvent par des essais et des erreurs", a-t-il ajouté. Ce réservoir d’informations privilégiées potentielles s’élargit à mesure que les paris électoraux deviennent plus pointus. En 2024, une année électorale majeure, Polymarket a répertorié 1.293 marchés liés, avec un volume de transactions de 7,26 milliards de dollars, selon l’Anti-Corruption Data Collective, un groupe de recherche à but non lucratif. En raison du faible nombre de scrutins majeurs l’année dernière, le nombre de marchés électoraux américains sur Polymarket a diminué, mais le ratio marchés/scrutins a été multiplié par sept pour atteindre 17,4, ce qui indique que les marchés électoraux deviennent plus granulaires, selon Michelle Kendler-Kretsch, chercheuse à l’ACDC. De plus en plus, ils se concentrent moins sur les gagnants et les perdants, et davantage sur les variables d'une élection, telles que le taux de participation, la marge de victoire et le moment où les candidats pourraient se retirer, selon l'analyse de l'ACDC, qui n'avait pas été rapportée auparavant. L'année dernière, par exemple, Polymarket a répertorié plusieurs marchés sur la part des bulletins "inactifs", c'est-à-dire ceux classant des candidats qui ont depuis été éliminés, lors de la primaire démocrate pour la mairie de New York.

Cette tendance "crée une asymétrie d’information plus importante, tandis que le nombre d’initiés potentiels augmente et que le risque de délit d’initié s’accroît", a déclaré Kendler-Kretsch.

RENFORCER LES CONTRÔLES

Outre Kalshi et Polymarket, il existe au moins quatre autres plateformes agréées aux États-Unis proposant des contrats électoraux, une poignée de courtiers donnant accès à ces produits, et plusieurs autres acteurs espérant se lancer. Comme sur les marchés traditionnels, les entreprises constituent la première ligne de défense. Polymarket arécemment lancé une activité aux États-Unis , mais sa principale bourse n'est pas réglementée par les États-Unis et n'a généralement pas imposé de vérifications d'identité "Know Your Customer (KYC)". Bien qu'elle interdise l'accès aux résidents américains, les autorités ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait que ces contrôles peuvent être facilement contournés.

"Nous disposons d’un cadre complet d’intégrité du marché" et l’entreprise met l’accent sur la transparence, a déclaré un porte-parole. Grâce à sa surveillance interne, Polymarket a signalé près de 100 portefeuilles d'utilisateurs aux forces de l'ordre, dont l'un aurait été utilisé par un soldat américain pour placer un pari d'initié sur la destitution de Nicolas Maduro au Venezuela, a précisé le porte-parole.

Kalshi définit un initié comme toute personne en mesure d’influencer directement l’issue d’un contrat, a déclaré Robert DeNault, responsable de l’application de la réglementation au sein de l’entreprise. Outre les vérifications KYC, Kalshi utilise les registres publics pour identifier les politiciens fédéraux et les membres des équipes de campagne avant qu’ils n’effectuent des transactions, et prévoit de faire de même pour les élections locales lorsque les données sont disponibles. L’entreprise surveille également les transactions à la recherche d’anomalies.

Elle peut alors se concentrer sur un sous-ensemble d’activités suspectes, a déclaré Robert DeNault. "On peut tirer parti de ces outils … pour recueillir beaucoup d’informations", a-t-il ajouté. Bien que la charge de travail puisse être importante, elle reste gérable, a-t-il précisé.

Aussi puissants que soient ces outils, chaque piste doit faire l’objet d’une enquête menée par des humains, a déclaré Aitan Goelman, qui a occupé le poste de directeur de l’application de la loi à la CFTC de 2014 à 2017. Les cas signalés par Kalshi en avril, par exemple, ont montré que des humains devaient identifier de manière concluante les utilisateurs.

Avec un effectif de 105 agents chargés de l'application de la loi au sein de la CFTC – ce qui, selon les données budgétaires, représente son niveau le plus bas depuis au moins 20 ans – et le départ de nombreux enquêteurs expérimentés, l'agence pourrait ne pas disposer des effectifs nécessaires pour enquêter sur un grand nombre de signalements, a déclaré Aitan Goelman.

Le porte-parole de l'agence a déclaré qu'elle s'appuyait sur du personnel expérimenté et qu'elle recrutait sans interruption depuis décembre.

Aitan Goelman a toutefois fait valoir que ses ressources étaient "loin" de répondre aux besoins de l'agence.