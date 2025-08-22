Zoom Communications sur une bonne dynamique

(AOF) - Zoom Communications est attendu en nette hausse en avant-Bourse au lendemain d'une publication trimestrielle meilleure que prévu. Le groupe a par ailleurs relevé ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice annuels. Le Bpa est ressorti à 1,53 dollar, là où le consensus ciblait 1,37 dollar après 1,39 dollar un an auparavant. Les revenus, au-dessus des attentes, ont totalisé 1,22 milliard de dollars. Pour l'exercice 2026, le groupe a rehaussé ses prévisions, tablant sur des revenus allant de 4,83 à 4,84 milliards de dollars.

De son côté, le bénéfice ajusté par action est maintenant anticipé entre 5,81 et 5,84 dollars, contre une fourchette antérieure allant de 5,56 à 5,59 dollars.

