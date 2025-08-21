Zoom Communications revoit ses prévisions annuelles à la hausse en raison de la forte demande d'outils d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Zoom Communications ZM.O a relevé ses prévisions de revenus et de bénéfices annuels jeudi, misant sur les tendances du travail hybride et l'intégration de la technologie de l'intelligence artificielle dans ses produits, ce qui a fait grimper ses actions de 4,5 % dans les échanges prolongés.

L 'intégration de l'intelligence artificielle dans sa gamme de produits et l'élargissement de son portefeuille de services ont aidé Zoom à soutenir la croissance de son offre principale de vidéoconférence, tout en lui permettant de pénétrer et de s'étendre sur de nouveaux marchés.

En juin, la société a lancé son agent virtuel 2.0, qui peut accomplir de manière autonome des tâches complexes telles que le traitement des déclarations, la mise à jour des comptes ou la prise de rendez-vous, grâce à l'intelligence artificielle.

Zoom a également lancé une série de nouvelles fonctionnalités d'IA agentique en juillet, y compris un module complémentaire Custom AI Companion qui permet aux propriétaires de petites entreprises d'exploiter AI Companion sur des plateformes de vidéoconférence tierces telles que Google Meet.

Pendant les périodes de blocage dues aux pandémies, l'entreprise a connu une croissance rapide du nombre d'utilisateurs et d'abonnés, les organisations se tournant vers les plateformes de vidéoconférence en ligne.

Zoom s'attend maintenant à ce que son chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 se situe entre 4,83 et 4,84 milliards de dollars, ce qui est supérieur à ses prévisions antérieures de 4,80 à 4,81 milliards de dollars.

Elle prévoit un bénéfice annuel ajusté par action entre 5,81 et 5,84 dollars, contre une prévision antérieure de 5,56 et 5,59 dollars.

La fourchette des prévisions de recettes de la société pour le troisième trimestre, comprise entre 1,21 et 1,22 milliard de dollars, était supérieure à l'estimation moyenne des analystes, qui était de 1,21 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Ses revenus pour le deuxième trimestre terminé le 31 juillet se sont élevés à 1,22 milliard de dollars, dépassant les estimations de 1,20 milliard de dollars.

Zoom a gagné 1,53 $ par action sur une base ajustée au cours du deuxième trimestre, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur 1,37 $.