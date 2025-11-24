Zoom Communications relève ses perspectives annuelles en raison de l'accélération de la demande d'outils d'IA dans le cadre du travail hybride

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Zoom Communications ZM.O a relevé lundi ses prévisions de revenus et de bénéfices annuels, bénéficiant des tendances du travail hybride et de l'intégration de l'intelligence artificielle dans ses produits.

Les actions de la société ont augmenté de 3,7 % dans les échanges prolongés.

Zoom a intensifié ses efforts pour intégrer des fonctionnalités d'intelligence artificielle dans ses produits et élargir son offre de services afin de capitaliser sur la demande de solutions de travail hybrides.

Les nouveaux produits, tels que Phone, Contact Center et Virtual Agent, sont à l'origine de la majeure partie de la croissance de Zoom.

"Nous constatons également une forte dynamique avec Custom AI Companion et notre suite AI-first Customer Experience, qui ont contribué à faire de ce trimestre l'un de nos meilleurs trimestres CX, avec une large adoption de l'IA dans les principaux contrats", a déclaré Eric Yuan, directeur général de Zoom, dans un communiqué.

La demande d'agents d'IA, qui sont des programmes capables d'agir de manière autonome pour effectuer des tâches spécifiques, a augmenté à mesure que les entreprises adoptent la nouvelle technologie pour automatiser les flux de travail et améliorer l'efficacité.

Zoom a connu une croissance rapide du nombre d'utilisateurs et d'abonnés, car les organisations se sont tournées vers les plateformes de vidéoconférence en ligne pendant les fermetures dues à la pandémie.

Zoom a également conclu un partenariat avec Nvidia NVDA.O pour inclure les technologies ouvertes Nemotron du fabricant de puces afin de soutenir AI Companion 3.0 dans des secteurs tels que la finance, les soins de santé et le gouvernement.

La société prévoit désormais un chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 compris entre 4,85 et 4,86 milliards de dollars, contre une projection précédente de 4,83 et 4,84 milliards de dollars.

Elle prévoit un bénéfice annuel ajusté par action entre 5,95 et 5,97 dollars, contre une prévision antérieure de 5,81 et 5,84 dollars.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre, clos le 31 octobre, s'est élevé à 1,23 milliard de dollars, dépassant les estimations de 1,21 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Zoom a gagné 1,52 $ par action sur une base ajustée au cours du trimestre, par rapport aux estimations de 1,44 $ par action.