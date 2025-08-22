Zoom Communications: hausse de 10% du BPA trimestriel
information fournie par Cercle Finance 22/08/2025 à 14:22
La société explique que cette progression a été soutenue par l'acquisition de nouveaux clients. À la fin du trimestre, elle revendiquait 4.274 clients qui ont généré des revenus de plus de 100.000 dollars sur les 12 derniers mois, en hausse de 8,7% en comparaison annuelle.
'L'IA transforme la façon dont nous travaillons ensemble, et Zoom est à l'avant-garde, favorisant l'innovation qui aide les gens à en faire plus, à réduire les coûts et à offrir de meilleures expériences aux clients et aux employés', commente son CEO Eric S Yuan.
Zoom confirme viser un BPA ajusté entre 5,81 et 5,84 dollars pour l'ensemble de l'exercice en cours, tout en relevant ses fourchettes-cibles de revenus et de profit opérationnel ajusté, ainsi que de free cash-flow (à 1,74-1,78 milliard de dollars).
