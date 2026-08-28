ZOOM-Comment Shein a dû faire la paix avec la Chine pour pouvoir enfin entrer en bourse

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* L'introduction en bourse à Hong Kong fait suite à des tentatives infructueuses de cotation à New York et à Londres

* Shein avait passé des années à mettre en avant ses atouts en tant qu’entreprise internationale

* Le fondateur Xu a alors cherché à nouer des liens avec les autorités chinoises, selon certaines sources

* Le fait de mettre en avant l’engagement de Shein envers la Chine a contribué à convaincre les autorités, selon certaines sources

Lorsque Shein fera son entrée en bourse mardi, ce sera à Hong Kong et non à New York ou à Londres comme elle en rêvait autrefois — ce qui symbolise le long parcours que le distributeur en ligne de mode éphémère a dû accomplir pour assumer son identité d’entreprise chinoise.

Shein, qui a fait parler d'elle en transférant son siège social à Singapour fin 2021 et qui a passé des années à vanter ses atouts en tant qu’entreprise mondiale, a d’abord tenté de s’introduire en bourse à New York puis à Londres .

À ces deux occasions, selon certaines sources, l’entreprise n’aurait pas obtenu l’accord des autorités chinoises, notamment de l’autorité de régulation des marchés financiers, qui supervise les sociétés enregistrées à l’étranger exerçant des activités importantes en Chine.

Après avoir réorienté ses efforts vers une introduction en bourse à Hong Kong au premier semestre 2025, le fondateur de Shein, Sky Xu, a cherché à nouer des liens avec les autorités chinoises et s’est davantage impliqué personnellement dans les relations avec les autorités de régulation et les marchés financiers en Chine, selon deux personnes proches de ces démarches.

D'ordinaire peu enclin à faire des apparitions publiques, Sky Xu a également pris la parole lors d'un forum économique organisé en février dernier dans le cœur de la zone de production de Shein, s'engageant à un investissement de 1,5 milliard de dollars de la part de Shein.

« Nous continuerons à ancrer davantage notre présence dans le Guangdong … afin de mettre en place le système de chaîne d’approvisionnement intelligente de Shein, en travaillant ensemble pour créer un pôle industriel de la mode de classe mondiale », a-t-il déclaré devant un parterre de responsables et de chefs d’entreprise.

Cet engagement a été pris quelques mois après que Shein a inauguré un centre de recherche et développement à Nanjing, ville de l’est du pays où l’entreprise a été fondée en 2012.

Les efforts déployés pour mettre en avant ces engagements commerciaux ont contribué à convaincre les autorités chinoises que Shein restait, dans son essence, une entreprise chinoise, ce qui lui a permis d’obtenir l’autorisation de procéder à son introduction en bourse à Hong Kong, selon ces deux personnes et une troisième source.

Tous ont refusé d’être identifiés en raison du caractère sensible de la question.

Shein n’a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters. La Commission chinoise de régulation des valeurs mobilières n’a pas non plus répondu à une demande de commentaire.

METTRE EN AVANT LA CONTRIBUTION DE SHEIN À L'ÉCONOMIE CHINOISE

Dans le cadre d’autres efforts visant à mettre en avant les racines chinoises de Shein, des responsables de la province du Guangdong ont présenté l’entreprise aux autorités du gouvernement central comme un employeur de premier plan et un créateur d’emplois nationaux, ont déclaré deux des sources.

Ce message a sans doute trouvé un écho, alors que la Chine est de plus en plus confrontée à une hausse du chômage. Le bureau d’information du gouvernement provincial du Guangdong n’a pas répondu à une demande de commentaires envoyée par fax par Reuters.

Shein a également souligné, dans le cadre de ses efforts de communication, qu’elle ne vendait pas ses produits ultra-bon marché en Chine et qu’elle ne contribuait pas à la concurrence acharnée entre les plateformes de commerce électronique, qui alimente la déflation et contre laquelle les régulateurs se sont engagés à sévir, selon l’une des sources.

Au contraire, Shein a fait valoir que ses activités à l’étranger contribuent à l’économie chinoise en générant des recettes en dollars, a précisé cette source.

LA STRATÉGIE COSMOPOLITE

Shein, connue pour vendre des hauts à 5 dollars et des robes à 10 dollars, s’apprête à lever 1,7 milliard de dollars lors de son introduction en bourse, avec une valorisation de seulement 26,5 milliards de dollars, soit un peu plus d’un quart de sa valeur en 2022.

Avant de décider de s’introduire en bourse à Hong Kong, Shein avait passé quatre ans à tenter de se présenter comme un acteur mondial.

Non seulement l’entreprise avait déménagé son siège social, mais elle avait également mis en avant ses efforts pour développer des pôles de production au Brésil et en Turquie, et avait envisagé d'investir dans des usines en Europe ou en Grande-Bretagne.

Notamment en 2024, Donald Tang, l’ancien président exécutif de Shein , avait qualifié les valeurs de l’entreprise d’« américaines » et déclaré qu’elles étaient la clé de son succès — des propos qui ont irrité les autorités chinoises, selon deux de nos sources.

« Shein a tenté de se présenter comme une entreprise cosmopolite et s’est livrée à ce que l’on appelle aujourd’hui le “Singapore-washing” pour essayer de prendre ses distances par rapport à ses racines chinoises — mais je pense que cela a échoué car elle est trop étroitement liée à sa chaîne d’approvisionnement chinoise », a déclaré Curtis Milhaupt, professeur de droit à l’université de Stanford.

« Ayant échoué dans sa stratégie cosmopolite, je pense qu’elle n’a eu d’autre choix que d’assumer ses racines chinoises », a-t-il ajouté.

Dans son prospectus d’introduction en bourse à Hong Kong, Shein a décrit la Chine comme le pilier de son système logistique et d’exécution des commandes à l’échelle mondiale, et a indiqué que près de 80 % de ses effectifs se trouvaient en Chine continentale.

Le prospectus ne donne aucun détail sur ses activités de fabrication au Brésil et en Turquie. Tang a démissionné avant le dépôt du dossier d'introduction en bourse.

UNE SITUATION QUI S'AGRAVE EN OCCIDENT

Dans ses efforts pour s’introduire en bourse en Occident, Shein a non seulement dû faire face à l’opposition des autorités chinoises, mais a également été confrontée à des revers et à des pressions alors que les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine s’aggravaient.

, des législateurs américains, ont demandé à la Securities and Exchange Commission (SEC) d’exiger de Shein qu’elle prouve qu’elle ne recourt pas au travail forcé avant de pouvoir entrer en bourse.

Depuis mi-2022, les entreprises important aux États-Unis doivent se conformer à la loi sur la prévention du travail forcé des Ouïghours (Uyghur Forced Labor Prevention Act), qui présume que les marchandises liées à la région chinoise du Xinjiang impliquent une forme d’esclavage moderne. La Chine rejette toutes les allégations de travail forcé dans la région et le code de conduite des fournisseurs de Shein interdit le recours au travail forcé.

En Europe, des détaillants ont fait part de leurs inquiétudes concernant la concurrence déloyale de Shein et la vente de produits illégaux.

En novembre, l’association française de défense des consommateurs a découvert sur la plateforme de vente en ligne de l’entreprise des poupées sexuelles ressemblant à des enfants, ce qui a déclenché une vague de répression gouvernementale peu après que Shein eut annoncé l’ouverture de son premier magasin physique à Paris.

Et après que les États-Unis ont mis fin l’année dernière à l’exonération de droits de douane « de minimis » pour les envois en ligne d’une valeur inférieure à 800 dollars — qui avait alimenté la croissance rapide de Shein —, l’Union européenne a emboîté le pas, en imposant des frais sur les colis de faible valeur.

Cette pression occidentale a également quelque peu adouci la position des régulateurs chinois à l’égard de Shein, a déclaré une quatrième source bien informée du dossier. Pékin considère désormais l’entreprise comme un champion national méritant d’être soutenu dans un environnement extérieur de plus en plus hostile, a précisé cette source.

Pour de nombreux observateurs, le choix final de Shein de s’introduire en bourse à Hong Kong est le plus logique.

« L’identité d’entreprise et l’alignement géopolitique sont des facteurs de plus en plus déterminants dans le choix du lieu d’introduction en bourse d’une entreprise », a déclaré Lauren Yu-Hsin Lin, professeure de droit spécialisée dans la réglementation des valeurs mobilières à l’Université de la Ville de Hong Kong.