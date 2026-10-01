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Zone euro : taux de chômage stable en août
information fournie par Zonebourse 01/10/2026 à 11:06

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En août 2026, par rapport au mois précédent, le taux de chômage de la zone euro s'est maintenu à 6,4% et celui de l'UE est resté stable à 6,1%, d'après les données d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

Ce dernier estime que 13,600 millions de personnes dans l'UE, dont 11,357 millions dans la zone euro, étaient au chômage en août. Par rapport à juillet, le nombre de chômeurs a augmenté de 12 000 dans l'UE et de 26 000 dans la zone euro.

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