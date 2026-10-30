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Zone euro : taux de chômage stable à 6,5% en septembre
information fournie par Zonebourse 30/10/2026 à 12:05

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Le taux de chômage de la zone euro s'est établi à 6,5% en septembre, stable par rapport à août, tandis que celui de l'UE est ressorti à 6,2% en septembre, également stable par rapport au mois précédent, selon les données publiées par Eurostat.

L'office statistique estime que 13,773 millions de personnes dans l'UE, dont 11,555 millions dans la zone euro, étaient au chômage en septembre. Par rapport à août, le nombre de chômeurs a ainsi augmenté de 105 000 dans l'UE et de 122 000 dans la zone euro.

En septembre, 3,022 millions de jeunes de moins de 25 ans étaient au chômage dans l'UE, dont 2,469 millions dans la zone euro, soit un taux de chômage de 15,5% dans l'UE et de 15,4% dans la zone euro pour cette tranche d'âge.

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