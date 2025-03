Zone euro: taux de chômage stable à 6,2% en janvier information fournie par Cercle Finance • 04/03/2025 à 11:24









(CercleFinance.com) - Le taux de chômage est resté inchangé à 6,2% dans la zone euro au mois de janvier, conformément aux attentes, selon des chiffres publiés mardi par Eurostat.



Les économistes s'attendaient à une stabilité du taux de chômage en janvier, qu'ils voyaient ressortir à 6,3%, c'est-à-dire au même niveau que la première estimation fournie au titre du mois de décembre 2024.



Par rapport à janvier 2024, il affiche une baisse de 0,3 point de pourcentage.



Dans le détail, la zone euro comptait 10,65 millions de demandeurs d'emploi enregistrés le mois dernier, précise l'office statistique de l'Union européenne.



Si le taux de chômage en zone euro évolue toujours à des plus bas historiques, les analystes redoutent qu'il reparte à la hausse dans les mois qui viennent.



'Au vu de la faiblesse des perspectives économiques à court terme, nous pensons que le taux de chômage va ne pas tarder à remonter, même si nous estimons que cette hausse sera limitée', prédit Capital Economics.



Pour l'ensemble de l'Union européenne, le taux de chômage est lui aussi resté stable à 5,8% par rapport au taux enregistré en décembre 2024 et en baisse par rapport au taux de 6,1% enregistré en janvier 2024.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.