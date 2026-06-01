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Zone euro : repli du PMI manufacturier en mai
information fournie par Zonebourse 01/06/2026 à 10:10

L'indice PMI S&P Global pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'est replié par rapport au sommet de près de quatre ans enregistré en avril (52,2) pour s'établir à 51,6 en mai, se maintenant toutefois à l'un de ses plus hauts niveaux depuis le milieu de l'année 2022.

Néanmoins, la relative bonne tenue de l'indice a en partie reposé sur le niveau de l'indice relatif aux délais de livraison des fournisseurs, alors que les quatre autres sous-indices de l'enquête ont, au contraire, eu une incidence négative sur le niveau de l'indice global.

C'est notamment le cas de l'indice des nouvelles commandes, qui indique une stagnation de la demande contrastant nettement avec la plus forte hausse des ventes depuis quatre ans enregistrée en avril. Si la hausse de la production s'est poursuivie en mai, son taux d'expansion s'est replié à son plus faible niveau depuis janvier.

"L'un des principaux développements de cette dernière période d'enquête est une nouvelle flambée des prix de l'énergie et des matières premières, laquelle a entraîné la plus forte hausse mensuelle des coûts des fabricants depuis quatre ans", pointe en outre Chris Williamson, chief business economist chez S&P Global Market Intelligence.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

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