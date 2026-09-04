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Zone euro : recul de 0,6% des ventes de détail en juillet
information fournie par Zonebourse 04/09/2026 à 11:07
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En juillet 2026, par rapport au mois précédent, le volume du commerce de détail a diminué de 0,6% dans la zone euro et de 0,4% dans l'UE, selon Eurostat, après des augmentations séquentielles de 0,2% en juin, à la fois dans la zone euro et dans l'UE.

Dans la zone euro, le volume du commerce de détail a augmenté de 0,4% pour l'alimentation, les boissons et le tabac, mais a diminué de 1,4% pour les produits non alimentaires (hors carburant automobile) et de 0,8% pour le carburant automobile dans les magasins spécialisés.

Parmi les Etats membres de l'UE, les plus fortes baisses mensuelles ont été enregistrées en Allemagne (-3,4%), en Espagne (-0,9%), ainsi qu'en Italie et en Pologne (-0,3%). Les plus fortes augmentations ont été observées en Lettonie ( 2,5%), à Chypre ( 2,0%) et au Luxembourg ( 1,8%).

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