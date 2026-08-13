Zone euro-Production industrielle reste stable en juin

La production industrielle en zone euro est restée stable en juin, comme prévu, selon les données publiées jeudi par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

Elle ressort inchangée (0%), en ligne avec les prévisions des économistes interrogés par Reuters et après une hausse de 0,3% (révisé de -0,2%) en mai.

Sur un an, la production industrielle a enregistré une hausse surprise de 0,1% en juin, après -0,1%(révisé de -1,2%) en mai.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une baisse de 0,8% sur un an.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)