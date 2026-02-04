Zone euro/PMI-La croissance du secteur privé ralentit en janvier

La croissance du secteur privé de la zone euro a ralenti en janvier pour le second mois consécutif alors que la demande a stagné et que les embauches sont à l'arrêt, augurant d'une conjoncture fragile pour le début d'année, montre mercredi une enquête de S&P Global auprès des directeurs d'achats.

L'indice composite HCOB, qui regroupe les secteurs manufacturier et des services, a reculé à 51,3 en janvier contre 51,5 en décembre, tombant à son plus bas niveau en quatre mois.

Ce chiffre est également inférieur à une estimation préliminaire de 51,5.

"La trajectoire de croissance peut être qualifiée de correcte mais la situation reste préoccupante. Les entreprises n'ont quasiment pas embauché de personnel en janvier", pointe Cyrus de la Rubia, économiste chez Hamburg Commercial Bank.

Le ralentissement est particulièrement marqué dans le secteur des services, dont l'activité a progressé à son rythme le plus faible depuis septembre.

L'indice PMI des services s'est replié à 51,6 en janvier contre 52,4 en décembre.

Les nouvelles commandes dans la zone euro ont à peine augmenté par rapport à décembre et l'emploi a pratiquement stagné, les suppressions de postes dans le secteur manufacturier annulant les légères embauches dans les services.

Malgré ce ralentissement, l'optimisme des entreprises s'est renforcé pour atteindre son plus haut niveau depuis mai 2024.

