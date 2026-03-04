Zone euro/PMI-La croissance des services progresse légèrement en février, la demande s'améliore

L'activité des services dans la zone euro a progressé à un rythme légèrement plus rapide en février grâce à une reprise de la demande, même si la croissance reste modeste et que les entreprises n'ont guère augmenté leurs effectifs, selon une enquête publiée mercredi auprès des directeurs d'achats.

L'indice PMI définitif HCOB, compilé par S&P Global, est passé de 51,6 en janvier à 51,9 en février, soit légèrement au-dessus de l'estimation préliminaire de 51,8.

Un chiffre supérieur à 50,0 indique une croissance de l'activité.

"Le secteur des services n'a pas particulièrement bien performé en février, mais la dynamique s'est légèrement accélérée par rapport au mois précédent", note Cyrus de la Rubia, chef économiste à Hamburg Commercial Bank.

La croissance des nouvelles affaires s'est quant à elle modérément accélérée, poursuivant l'expansion amorcée en août.

Les prestataires de services ont réduit leur carnet de commandes pour le quatrième mois consécutif, même si le rythme de cette réduction a ralenti. La croissance de l'emploi a été par ailleurs modeste, atteignant son plus bas niveau en cinq mois, alors que la confiance des entreprises s'est légèrement affaiblie.

Les pressions sur les coûts se sont fortement intensifiées, l'inflation des prix des intrants atteignant son plus haut niveau depuis 11 mois, comme en janvier. Le taux d'augmentation de ces prix a été le plus élevé depuis près de trois ans, les entreprises invoquant la hausse des salaires, des coûts de l'énergie et des transports.

"Pour la Banque centrale européenne, ces données constituent certainement une raison supplémentaire pour laquelle elle ne devrait pas envisager de nouvelles baisses de taux d'intérêt pour le moment", a ajouté l'économiste.

L'Allemagne a mené la croissance parmi les principales économies de la zone euro avec la plus forte dynamique dans le secteur des services, tandis que l'activité a ralenti en Italie et en Espagne. Le secteur des services en France a continué de se contracter, mais le déclin s'est modéré.

La reprise des services a contribué à porter l'indice PMI composite global de la zone euro à son plus haut niveau en trois mois, à 51,9.

