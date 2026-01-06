Zone euro/PMI-L'activité économique enregistre son meilleur trimestre depuis 2023

L'économie de la zone euro a progressé à un rythme modéré le mois dernier, mais elle termine l'année 2025 en affichant sa plus forte croissance trimestrielle depuis plus de deux ans, grâce à une solide dynamique dans les services qui a compensé une contraction du secteur manufacturier, montre une enquête publiée mardi.

L'indice composite définitif des directeurs d'achat (PMI) de la zone euro, compilé par S&P Global, est ressorti à 51,5 en décembre, contre une estimation "flash" à 51,9 et après 52,8 en novembre, qui constituait alors un sommet de 30 mois.

Le chiffre du PMI composite, considéré comme un bon indicateur de la santé économique globale, est ainsi nettement supérieur à la barre des 50 qui sépare croissance et contraction de l'activité. L'indice PMI moyen du quatrième trimestre, ressorti à 52,3, est le plus élevé depuis le deuxième trimestre 2023.

"Dans ce contexte, la croissance du PIB s'est probablement accélérée", a déclaré Cyrus de la Rubia, chef économiste chez Hamburg Commercial Bank (HCOB).

"En 2026, le secteur des services devrait maintenir une croissance modérée. Le secteur manufacturier devrait bénéficier d'une demande accrue en équipements de défense et en engins de chantier (…) Par conséquent, une croissance économique nettement supérieure à 1% devrait être à nouveau possible, mais elle ne sera certainement pas exceptionnelle", a-t-il ajouté.

Les nouvelles commandes ont progressé pour le cinquième mois consécutif, mais au rythme le plus faible depuis septembre, le secteur manufacturier affichant une baisse plus rapide des nouvelles commandes d'usines tandis que les entreprises de services ont fait état d'une croissance des ventes plus modérée.

L'indice d'activité du seul secteur des services a légèrement décéléré à 52,4, contre un sommet à 53,6 atteint en novembre, le plus haut niveau en deux ans et demi.

Parallèlement, l'inflation des coûts des intrants s'est accélérée à un pic de neuf mois, avec une intensification des pressions sur les prix dans les deux secteurs, tandis que l'inflation des prix à la production est restée inchangée par rapport à novembre.

"La Banque centrale européenne continue de suivre de très près l'inflation des services (…) et à juste titre, car l'inflation des coûts dans ce secteur a de nouveau augmenté en décembre", a noté Cyrus de la Rubia.

"Cette évolution, qui s'est également accompagnée d'une légère hausse de l'inflation des prix à la vente, est, à notre avis, la raison principale pour laquelle la BCE n'a pas mis en œuvre de nouvelles baisses de taux d'intérêt et ne semble pas en prévoir", a-t-il ajouté.

La croissance globale dans l'emploi a légèrement progressé par rapport à novembre, même si elle est restée marginale en raison d'une poursuite des suppressions de postes dans le secteur manufacturier.

(Rédigé par Indradip Ghosh; version française Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)