Zone euro/PMI-L'activité du secteur privé pratiquement au point mort en mars

La croissance du secteur privé dans la zone euro a fortement ralenti en mars, la guerre au Moyen-Orient ayant propulsé les coûts des intrants à leur plus haut niveau depuis plus de trois ans et provoqué les pires perturbations de la chaîne d'approvisionnement depuis mi-2022, montre une enquête publiée mardi.

L'indice composite des directeurs d'achat (PMI) préliminaires de la zone euro, compilé par S&P Global, a ralenti à 50,5 en mars, contre 51,9 en février, tombant à son plus bas niveau depuis dix mois et s'inscrivant en deçà d'un sondage Reuters qui prévoyait 51,0.

Il reste toutefois au-dessus de la barre des 50,0, qui sépare la croissance de la contraction.

Les nouvelles commandes – un indicateur clé de la demande – ont reculé pour la première fois en huit mois, affecté par la faiblesse du secteur des services.

Les commandes dans le secteur manufacturier ont quant à elles continué de progresser, bien que l'indice de production dans ce secteur ait légèrement reculé à 51,7 en mars, contre 51,9 le mois précédent.

"L'indice PMI préliminaire de la zone euro tire la sonnette d'alarme sur la stagflation, alors que la guerre au Moyen-Orient fait grimper les prix en flèche tout en étouffant la croissance", a déclaré Chris Williamson, chef économiste chez S&P Global Market Intelligence.

Les coûts globaux des intrants ont bondi à un rythme jamais vu depuis février 2023, l'industrie manufacturière et les services étant tous deux confrontés à une inflation plus marquée.

Cette accélération est plus marquée dans le secteur manufacturier, car les prix de l'énergie ont grimpé en flèche et les chaînes d'approvisionnement ont connu des perturbations raison du conflit au Moyen-Orient.

Les délais de livraison des fournisseurs du secteur manufacturier se sont considérablement allongés, atteignant leur plus haut niveau depuis août 2022, en grande partie à cause des problèmes de transport maritime provoqués par la guerre.

La production a continué d'augmenter en Allemagne, soutenue par la plus forte expansion de la production manufacturière depuis plus de quatre ans, mais a de nouveau reculé en France.

Le reste de la zone euro n'a enregistré qu'une légère hausse de l'activité, la plus faible depuis 27 mois.

L'emploi a reculé pour le troisième mois consécutif, les suppressions d'emplois touchant principalement le secteur manufacturier, où les effectifs ont diminué chaque mois depuis juin 2023. L'emploi dans les services a légèrement augmenté, mais dans une mesure qui est la plus faible depuis septembre.

La confiance des entreprises a pour sa part chuté à son plus bas niveau depuis près d'un an, avec la plus forte baisse mensuelle enregistrée depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie début 2022.

Même si les entreprises se sont montrées optimistes quant à la production pour l'année prochaine, le niveau de confiance reste inférieur à la moyenne historique.

"La croissance de la production a quant à elle ralenti jusqu'à frôler la stagnation en raison d'un effondrement de la confiance des entreprises et d'une détérioration des nouvelles commandes', a ajouté Chris Williamson.

Les données de l'enquête indiquent que la croissance du produit intérieur brut (PIB) de la zone euro a ralenti pour s'établir à un taux trimestriel légèrement inférieur à 0,1% en mars, avec les indicateurs avancés suggérant un risque accru de ralentissement dans les mois à venir.

(Reportage Jonathan Cable, version française Diana Mandia, édité par Benoit Van Overstraeten)