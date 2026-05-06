Zone euro/PMI-L'activité du secteur des services se contracte en avril

L'activité dans le secteur des services de la zone euro s'est contractée en avril pour la première fois depuis près d'un an, affectée par un affaiblissement de la demande et une détérioration des exportations, montre une enquête publiée mercredi.

L'indice des directeurs d'achat (PMI) des services, publié par S&P Global, a chuté à 47,6 en avril, son plus bas niveau depuis 62 mois, contre 50,2 en mars, soit un peu plus que l'estimation préliminaire de 47,4.

La demande dans le secteur des services, dominant au sein de la zone euro, s'est encore affaiblie le mois dernier, enregistrant sa plus forte baisse depuis octobre 2023, tandis que les nouvelles commandes à l'exportation se sont également détériorées.

L'indice des nouvelles commandes est tombé à 46,5, contre 48,6 en mars.

"Les données définitives de l'indice PMI de la zone euro confirment les signes antérieurs d'un ralentissement économique en avril, alors que la guerre en cours au Moyen-Orient fait dérailler la reprise qui s'était amorcée avant le déclenchement du conflit", souligne Chris Williamson, chef économiste chez S&P Global Market Intelligence.

La contraction du secteur en avril a pesé sur l'indice PMI composite global, qui suit également le secteur manufacturier, et qui est passé de 50,7 en mars à 48,8 le mois dernier, marquant son plus bas niveau en 17 mois.

Il n'était pas descendu en dessous de 50 depuis la fin de 2024.

Parmi les grandes économies, l'Allemagne, la France et l'Espagne ont toutes enregistré une contraction de l'activité du secteur privé, les deux plus grandes économies de la zone euro affichant leurs baisses les plus rapides depuis plus d'un an.

L'emploi dans le secteur des services est par ailleurs resté globalement inchangé en avril, rompant avec une tendance à la hausse observée depuis cinq ans.

Les prix pratiqués par les prestataires de services ont augmenté au rythme le plus rapide depuis deux ans, tandis que les coûts des intrants ont atteint leur plus haut niveau depuis trois ans, sous l'effet de l'intensification des pressions sur les prix énergétiques.

"Jusqu'à présent, le secteur des services a été le plus durement touché, les entreprises en contact direct avec les consommateurs subissant une pression particulière, sous le double effet de la flambée des prix de l'énergie et des perturbations dans les transports", dit Chris Williamson.

La confiance des entreprises du secteur des services a chuté à son plus bas niveau depuis 42 mois, les entreprises se montrant de plus en plus pessimistes quant aux perspectives de croissance dans un contexte de conflit prolongé.

L'optimisme des entreprises s'est également estompé, l'indice composite de production future tombant de 56,9 à 54,9, son plus bas niveau depuis septembre 2023.

(Jonathan Cable ; version française Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)